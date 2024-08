"Un percorso ad ostacoli per me che uso il deambulatore": una lettrice di Saluzzo segnala buche e gobbe sull'asfalto in piazza Dante

“Buche e gobbe sull’asfalto del sentiero di piazza Dante e davanti alla scuola primaria Pivano rendono difficile il procedere con il deambulatore”. Lo aveva segnalato al giornale una lettrice, evidenziando la problematica del percorrere piazza e giardini davanti all'ospedale con questo suo dispositivo di aiuto.

"Avanzare è impegnativo come in una gimkana ed è un pericolo".

Il manto stradale del percorso è stato rattoppato con asfalto pochi giorni fa, dopo la segnalazione al giornale della cittadina, segnalazione che, a suo tempo, aveva fatto al Comune.

“La pavimentazione comunque continua ad essere non regolare ed uniforme: un problema per me, ma anche per altre persone, che sono sulla sedia a rotelle o conducono il passeggino. Come me si lamentano in molti dello stato del percorso”.

E’ sconnesso davanti al monumento del Bodoni, dietro lo stesso, sul lato davanti al nosocomio, di fronte all’ingresso della scuola che tra poco aprirà battenti e lungo il tracciato che costeggia la scuola e porta in via Piave.

"Sono già caduta con il deambulatore infilato in una buca. Qui, o si solleva il deambulatore (che nel mio caso è leggero) scavalcando la disomogeneità del terreno o si viene sbalzati in avanti. E’ stata asfaltata la strada a partire dalla scuola Media fino all’angolo di piazza Dante, all’ingresso della cartoleria e del bar, oltre ad alcune strisce del parcheggio. Ma è il resto è rimasto così, ad eccezione dell’intervento appena attuato a carico delle buche più evidenti. Speriamo l'Amministrazione intervenga al più presto, prima della brutta stagione che ne peggiorerà lo stato".

Francesca Neberti assessore ai lavori pubblici del Comune: “Al momento si procede con un intervento di ordinaria manutenzione e quindi si interviene per ripristinare una situazione, come in questo caso, per evitare che possa arrecare danni e che qualcuno si possa fare male. Più avanti si valuterà invece, un intervento più consistente”.