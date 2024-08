Musica anni '80, dj set e fuochi d'artificio per i 50 anni di Astra Servizi. Grande festa per tutti sabato 7 settembre

Musica anni '80, dj set e fuochi d'artificio sabato 7 settembre in via della Motorizzazione a Cuneo. E' iniziato il conto alla rovescia per i grandi festeggiamenti della Notte bianca organizzata da Astra Servizi per il suo cinquantesimo compleanno. L'edizione zero degli Astra Days sarà a ingresso libero sia per i soci che non.



Il programma prevede due giorni di eventi fino a domenica 8 settembre, ma il cuore della festa è il sabato 7 con serata gastronomica, street food, musica dal vivo, dj set e fuochi d'artificio. Serata musicale anni '80 presentata da Marco Predolin, conduttore storico tv, con artisti di fama internazionale come Den Harrow, Gazebo, Jo Squillo, Viola Valentino, Rockets, Cecilia Gayle, Dami, Ivan Cattaneo, Cricca, Pierluigi Rozza & Dancers (tributo a Ricky Martin) e infine il tributo a Raffaella Carrà e a tutti i suoi grandi successi con “Forte, Forte...” e dopo lo spettacolo pirotecnico torna la musica con dj set Radio Studio Più – Dj Claudio Tozzo, Voyager Gigi Dag Tribute, super dance party di Danilo Vdj, con diretta radio FM e Tv sul digitale terrestre (LCN 232) in tutta Italia.

Un appuntamento pensato anche per i non addetti ai lavori del mondo dell'autotrasporto per avvicinarsi e conoscerlo meglio. Una vetrina di camion, da quelli storici a quelli più contemporanei, in cui si potranno ammirare anche le aziende interconnesse al settore logistico.

La storica società di via della Motorizzazione a Cuneo, leader nella fornitura di servizi alle aziende di autotrasporto merci dal rifornimento carburante al Telepass, dalle pratiche amministrative all'agenzia di pratiche auto, e dalla formazione professionale all'assistenza legale e sindacale, è in continua evoluzione e proiettata al futuro con nuovi progetti. Da gennaio è stato attivato l'autolavaggio per i camion a prezzi competitivi per gli associati, non ultimo verrà presto realizzata un'area di parcheggio custodito di fronte alle sede di Madonna dell'Olmo.



Una storia lunga mezzo secolo, che quest'anno Astra Servizi vuole festeggiare in modo memorabile con i propri soci estendendo l'invito a tutti i cuneesi.