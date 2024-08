A San Rocco Castagnaretta ritorna la Sagra di San Sereno

È l’ex caporeparto dei vigili del fuoco Valter Aimar il presidente onorario della 95 a Sagra di San Sereno, un vero appassionato della festa di San Rocco Castagnaretta, autore di libri con Bruno Lubatti e Giovanni Cerutti (ed un altro è in gestazione), sempre in prima linea sulla prevenzione degli incidenti stradali, organizzatore di tornei di calcio, tennis, mostre, sempre in favore della festa frazionale.

La Sagra in onore del protettore dei giardinieri ed ortolani inizia già sabato 31 agosto con la paella nel centro parrocchiale.

Si prosegue domenica 1° settembre con la gara a petanque per frazionisti ed ex, dai 15 anni in su, in collaborazione con gli Amici di San Rocco.

Martedì 3 settembre alle 20,30 Tato Degiovanni racconta il suo recente viaggio esperienziale a Santiago.

Mercoledì 4 settembre la compagnia teatrale dei Mangiatori di nuvole va in scena con “Le risate sketchacrisi”.

Giovedì 5 alle 15,30 nell’area verde della coop Emmanuele in via Fontanelli i centri aggregati si sfidano nei giochi. Dalle 19 inizia la Stembeerfest con il concerto de Lhi Balos. Dalle 20,30 al Cin Cin Bar di Enrico Rolfo inizia una interessante serie di serate con il torneo a belotta al rilancio. Venerdì 6 dalle 16,30 laboratorio creativo per bimbi 4/8 anni e famiglie alla coop Emmanuele, dalle 19 si inaugura la mostra fotografica del dedicatario Valter Aimar “sulla strada, Cuneo per la sicurezza stradale”.

Venerdì 6 settembre alle 20 si inaugura la mostra regionale ortofrutticola in viale San Sereno, alle presenza delle autorità civili e militari, con la presenza delle organizzazioni dei produttori agricoli e delle associazioni di categoria che espongono le loro primizie stagionali. Alle 21,30 Media partner Radio Bruno davanti alle scuole proporrà una serata da discoteca.

Sabato 7 settembre, in mattinata ci sarà la formazione sulla sicurezza stradale nel centro parrocchiale, alle 12,30 il pranzo dei vicini di casa alla coop Emmanuele, dalle 15,30 la coop Proposta 80 presenta Ludobus con i giochi di una volta. Alle 19 apre il banco parrocchiale di beneficenza, segue alle 20.30 la messa con la processione fiaccolata e l’accompagnamento della banda Duccio Galimberti diretta da Gabriella Martini. Al Cin cin ci sarà la serata karaoke con Gino dei Luna Doppia. Alle 21,30 il concerto del gruppo Oxxxa conclude la giornata.

Il clou sarà domenica 8 settembre. Nel pomeriggio la scuola materna Autretti apre le sue porte proponendo attività e laboratori per tutti, alle 15,30 le Aster Cheer si esibiscono davanti alla chiesa, insieme ai balli country dei Broken heels, continua Pompieropoli, e dalle 16 le canzoni popolari inviteranno alla polenta, bagna, sautisa, cotechin e vino. Dalle 16,30 il club trattori d’epoca Piemonte dà una dimostrazione della trebbiatura come una volta. A seguire Piolo dj summer tour invita allo spritz party dalle 18,30. Alle 21,30 conclude la domenica il concerto del gruppo Revels con la voce di Annalisa Pepino e le chitarre di Jacopo Porrini e Francesco Kretly.

Lunedì 9 iniziano vari tornei di volley e calcio, (anche sitting volley con la Cuneo volley che sabato 14 settembre alle 18 presenta l’esperienza umana dello sport che vince quando è inclusivo)) a cura della polisportiva Csi San Rocco 95, alle 20,30 ci sarà la scopa all’asso al Cin Cin bar, si chiude con la proiezione di un film di animazione alla coop Emmanuele.

Sabato 14 settembre ci sarà la cena con carne alla brace. Domenica 15 terminano i tornei sportivi con le finali, mentre venerdì 11 ottobre ci sarà la cena di chiusura dei festeggiamenti.

I molti eventi sono possibili grazie al contributo degli sponsor e del lavoro di molti volontari e del direttivo del comitato organizzatore composto dal presidente Valerio Pittavino, dal vice presidente Mauro Furlan, da Giulio Caula, Marcello Ghibaudo, Mauro Furlan, Umberto Lingua, Davide Silvestro, Luca Andrea Cravero, Edoardo Dutto, Alessandro Degioanni, Massimo Dutto. A nobilitare la festa, saranno presenti le maschere di Gironi con Tarcisio Piacenza e girometta (Gemma Pellegrino) e Dante Bruno “Buscaja” con la bella Antilia, vincitori di numerosi riconoscimenti in Italia ed all’estero.