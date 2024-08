Alba, la medaglia d'oro al Valore militare sarà riconsegnata alla Città il 13 novembre

La medaglia d’oro al Valore militare, simbolo per eccellenza della Resistenza per Alba e il suo territorio, è pronta a tornare nell'ufficio del sindaco in piazza Risorgimento. La preziosa onorificenza, consegnata alla città oltre settant’anni fa, era stata rubata nella notte del 5 maggio 2023 dalla sua teca. Una notizia che aveva suscitato profonda indignazione e ha avuto eco a livello nazionale.

Ora, a distanza di più di un anno dal furto, una copia della medaglia è stata concessa dal Ministero della Difesa, ed è attualmente custodita nel Palazzo comunale in attesa della cerimonia ufficiale. Il sindaco Alberto Gatto ha annunciato che la nuova medaglia è già arrivata ad Alba e sarà riconsegnata formalmente alla città durante un evento pubblico il 13 novembre, a 75 anni dal conferimento da parte del presidente Luigi Einaudi della medaglia al Valore militare alla Città di Alba.

Sarà l’occasione per ricordare ancora una volta il valore simbolico di questo riconoscimento, non solo per Alba, ma per tutto il territorio che ha partecipato alla Resistenza.