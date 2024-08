Da Cuneo alle colline patrimonio dell'Unesco per l'edizione 2024 della Ruota d'Oro Storica

Tra poco più di una settimana prenderà il via la XXVII^ edizione della Ruota d’Oro Storica, manifestazione organizzata dalla “Scuderia VELTRO” di Cuneo riservata a veicoli d’interesse storico collezionistico che prenderà il via dal capoluogo alla volta delle Langhe, per festeggiare il decennale del riconoscimento Unesco a tutela di un paesaggio unico nel suo genere, fatto di vigneti, dolci colline e strade sinuose come quelle che percorreranno domenica 8 settembre le 60 auto storiche partecipanti fino a Barolo, con sosta pranzo presso l’Az. Vitivinicola Sordo di Castiglione Falletto e rientro in serata nel capoluogo, non senza prima aver “toccato” diversi comuni della Provincia Granda: Castelletto, Montanera, Sant’Albano, Trinità, Bene Vagienna, Narzole, Novello, Grinzane, Diano d’Alba, Montelupo, Sinio, Roddino, Monforte, Monchiero, Lequio, Piozzo, Carrù, Magliano, Rocca dé Baldi, Morozzo e Margarita.

Il percorso avrà uno sviluppo complessivo di circa 190 km su strade panoramiche e dalla forte valenza turistica, dando modo di scoprire alcune peculiarità caratteristiche dei territori attraversati, testando le capacità di orientamento e navigazione guidata, mediante il road book consegnato ai partecipanti. Le circa 60 prove di abilità facoltative, saranno dislocate lungo il percorso con passaggio su pressostati, al tempo preimposto al centesimo di secondo.

Prologo alla festa del motorismo storico nella Granda sarà la giornata di sabato 7 settembre, con il raduno motociclistico che si terrà in mattinata sempre nel salotto buono cittadino, a seguire le operazioni di verifica delle auto iscritte e nel tardo pomeriggio dopo il rientro dei centauri dal giro turistico, svolgimento del primo gruppo di prove di abilità cronometrate valide per l’assegnazione dell’inedito Trofeo Michelin-Sandro Dutto, che si terranno presso lo stabilimento della storica azienda di fraz. Ronchi con apericena allo Sport Club Michelin.

Appuntamento dunque per tutti gli appassionati in Piazza Galimberti sabato 7 settembre dalle ore 9,00 fino alle 17,30 e domenica 8 settembre con partenza della prima auto alle ore 9,30 e ritorno dalle 16,30 dei partecipanti, che troveranno ad accoglierli i mezzi storici dell’Associazione Nazionale Carabinieri Gruppo di Canale, esposti per l’intera durata della manifestazione.

PROGRAMMA

SABATO 7 SETTEMBRE

- Ore 8:30 raduno dinamico MOTOCICLI, accreditamento con disposizione in esposizione sul Piazza Galimberti

- Ore 9:30 saluto ai partecipanti ed alle Autorità presenti a seguire partenza per il percorso turistico verso la zona Unesco delle Langhe cuneesi

- Ore 15:00 in Piazza Galimberti apertura verifiche tecniche AUTOVETTURE con consegna road book del percorso e visita turistica del centro cittadino riservata ai partecipanti

- Ore 17:00 da Piazza Galimberti partenza vetture verso lo stabilimento Michelin per la prova speciale Trofeo Michelin-Sandro Dutto, a seguire apericena presso lo Sport Club Michelin

DOMENICA 8 SETTEMBRE

• Ore 8:30 ritrovo partecipanti in Piazza Galimberti e ultime verifiche tecniche con consegna road book del percorso solo su appuntamento

• Ore 9:15 saluto ai partecipanti ed alle Autorità presenti, briefing per i partecipanti con le ultime indicazioni di svolgimento

- Ore 9:31 partenza prima vettura sul percorso turistico consigliato verso la zona Unesco delle Langhe cuneesi con svolgimento facoltativo delle prove di abilità cronometrate nei punti designati

- Ore 12:30 riordino vetture a Castiglione (alletto (CN) presso la sede "Cantine SORDO" visita stabilimento e pranzo per i partecipanti

- Ore 14:31 ripartenza primo equipaggio con prosecuzione dell'itinerario previsto

• Dalle ore 16:30 rientro a Cuneo in Piazza Galimberti con disposizione in esposizione a seguire premiazione finale e saluti ai partecipanti

Le auto ammesse saranno quelle immatricolate entro il 31/12/2003 dotate di Certificato di identità ASI (TARGA ORO), con possibilità di ammettere veicoli di particolare interesse storico/collezionistico in possesso almeno del Certificato di Rilevanza Storica (CRS).