Armo-Cantarana, Bergesio (Lega): “Grazie al Viceministro Rixi per l’attenzione fondamentale alla viabilità del nostro territorio"

Entro il 2024 l’avvio della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), ed entro il 2025/2026 l’appalto dei lavori. Queste le tempistiche per la realizzazione del traforo Armo-Cantarana, sulla statale 28 del Colle di Nava, tra Piemonte e Liguria, presentate dal Viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi (Lega) stamani nel convegno promosso dalle Camere di commercio liguri a Pieve di Teco.

“Il traforo Armo-Cantarana è opera strategica per la nostra provincia e per entrambe le regioni. Il territorio lo chiede da decenni, così come gli amministratori locali invocano la messa in sicurezza di tutto il tratto di statale 28 che attraversa la valle Tanaro. Ringrazio quindi il Viceministro Rixi che ancora una volta ha dimostrato di seguire con attenzione le problematiche del nostro territorio e di ricercare soluzioni efficaci e di buon senso che rispondono alle esigenze delle comunità locali e di tutto il Cuneese”.

Così in una nota il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega).