Fumo da un'autorimessa in via dei Boschi a Borgo San Dalmazzo, auto in fiamme

Fumo in via dei Boschi a Borgo San Dalmazzo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 3 settembre. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Cuneo per lo spegnimento dell'incendio di un'autovettura parcheggiata nell'autorimessa sotterranea di un condominio.

Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia locale di Borgo San Dalmazzo.



Non vi sono state persone coinvolte, nè ferite nè intossicate.



Sono al vaglio dei tecnici i danni alla struttura e agli impianti.