Una Scuola da Favola: un progetto di rinnovamento per la comunità di Monticello d’Alba

Il progetto "Una Scuola da Favola" è un'iniziativa volta a migliorare gli spazi scolastici della Scuola Elementare Augusto Dacomo e della Scuola Media Inferiore Giorgio Vignola, site in Monticello d'Alba. Questo intervento nasce dalla necessità di creare ambienti più accoglienti, salubri e funzionali per studenti e docenti.

Alla Scuola Elementare Augusto Dacomo, le aule del piano terra, non tinteggiate da molti anni, presentavano un aspetto deteriorato. È stato quindi eseguito un intervento di imbiancatura, seguito dalla realizzazione di dipinti murali da parte dell'artista di zona Giovanni Botta, conosciuto con il nome d'arte BIC, con l'obiettivo di trasformare le aule in spazi esteticamente piacevoli e stimolanti per gli alunni. Il progetto è suddiviso in due lotti: quest’anno è stato completato l’intervento al piano terra, mentre successivamente si procederà con il piano superiore, completando così l'opera iniziata.

Alla Scuola Media Inferiore Giorgio Vignola, l’intervento ha riguardato il recupero di un’aula inutilizzata a causa di seri problemi di umidità, potendola quindi ora utilizzare come aula informatica fondamentale per modernizzare l’offerta educativa. Oltre all’aula è stata imbiancata la parete del corridoio di accesso, migliorando e l’estetica ed il decoro degli spazi.





I lavori presso la Scuola Elementare Augusto Dacomo sono stati eseguiti da Simone Porello per l'imbiancatura e Giovanni Botta per le decorazioni murali. Presso la Scuola Media Inferiore Giorgio Vignola, l’intervento è stato realizzato dall'impresa edile di Antonio Giovanni Matteodo per il ripristino del muro danneggiato e da Marco Gamba per la tinteggiatura del corridoio.

Uno degli aspetti più significativi del progetto "Una Scuola da Favola" è stato il coinvolgimento attivo della comunità locale. Fin dalle prime fasi di progettazione, docenti, amministrazione comunale e genitori hanno lavorato insieme per definire le priorità e le necessità degli interventi. Alcuni genitori, dimostrando un forte spirito di collaborazione, hanno offerto il loro aiuto per lo sgombero delle aule prima dell'inizio dei lavori di imbiancatura e per la pulizia al termine. Questo approccio partecipativo ha garantito che ogni decisione presa rispecchiasse i valori e le esigenze della comunità scolastica, creando un forte senso di appartenenza.

Il costo totale previsto per l’intero intervento è di circa 12.409 euro. Questa cifra comprende i lavori di imbiancatura, ripristino delle superfici danneggiate e le opere artistiche murali. È stata presentata alla Fondazione CRC una richiesta di contributo per il finanziamento del progetto, tramite il bando ‘Educare nel Bello’, che è in attesa di riscontro.





Per il giorno 13 settembre alle ore 17.30 è prevista l'inaugurazione presso i locali della scuola elementare alla presenza dei professionisti che hanno contribuito al progetto, dell'amministrazione comunale, del dirigente scolastico, del personale scolastico e delle famiglie dei bambini e ragazzi frequentanti le scuole. La realizzazione di questo progetto non solo ha migliorato le strutture esistenti, ma ha anche rafforzato il legame tra scuola e comunità, promuovendo un ambiente educativo di qualità.