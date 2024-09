Lutto a Borgo San Dalmazzo per la scomparsa della mamma dell'ex sindaco Beretta

Addio alla mamma dell'ex sindaco di Borgo San Dalmazzo, Gian Paolo Beretta, Rosa Anna Barale conosciuta anche come “Rosy”.



E' morta oggi a 80 anni all'ospedale di Cuneo, era molto conosciuta e ben voluta dalla comunità borgarina.



Per anni ha gestito con il marito l'attività commerciale di salumeria- macelleria. Chi non ha forse acquistato da loro la carne per una “costinata” con gli amici? Lei presenza fissa dietro il bancone a servire, si erano affermati come punto di riferimento fino a che hanno cessato l'attività.



Da qualche anno Rosy è rimasta vedova, il marito è morto a luglio 2021 all'età di 83 anni dopo una lunga malattia.



Molti i messaggi di cordoglio, tra cui quello della sindaca Roberta Robbione: “A nome mio personale e della Amministrazione comunale porgiamo all'ex Sindaco Beretta e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze. Ricordo la Sig.ra Rosy sempre cordiale e presente nella sua lunga e importante attività commerciale che ha gestito accanto al marito per lunghi anni”.

Lascia il figlio Gian Paolo, per due mandati sindaco di Borgo San Dalmazzo, con la moglie Barbara, Stefania con Riccardo, Maurizio.



I funerali, provenienti dall'ospedale di Cuneo, saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Dalmazzo giovedì 5 settembre alle 15 a cui seguirà la tumulazione nel cimitero locale.



Il santo Rosario verrà recitato stasera alle 19 sempre nella chiesa parrocchiale, dove saranno celebrate le messe di Settima il 14 settembre e Trigesima il 5 ottobre alle 18.