Gospel e solidarietà sotto le stelle, al Castello di Racconigi, sabato 7 settembre

Racconigi si prepara a “palpitare” al ritmo di gospel per la rassegna ‘Note in Castello’. Sabato 7 settembre, alle 21, il piazzale Sud del Castello reale diventerà il palcoscenico per il gruppo “Free Voices Gospel Choir” che darà il via alla sua nuova stagione concertistica con un evento che unisce la passione per la musica alla solidarietà.



Il ricavato della serata, a offerta libera, sarà interamente devoluto all'associazione "Il Fiore della Vita", impegnata da anni nel sostegno del Reparto oncologico pediatrico dell'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano.



Un gesto concreto per offrire un futuro più sereno ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Oltre 80 voci si uniranno in un'esplosione di energia e passione. Il repertorio spazierà dai classici del gospel, con brani che hanno fatto la storia di questo genere, a sonorità più moderne e ritmi coinvolgenti. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio musicale che toccherà diverse sfumature della black music, dal blues al jazz, fino a incursioni nel mondo latino.



L'evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione con il Ministero della Cutura – Residenze Reali Sabaude e la Direzione Regionale Musei Nazionali Piemonte, con il patrocinio della Città di Racconigi e il sostegno di numerosi partner locali.



Un'iniziativa che dimostra quanto la musica possa essere un potente strumento di unione e solidarietà.



Con oltre 730 concerti all'attivo, il Free Voices Gospel Choir (nato nel 1997 a Binasco in provincia di Torino) è un punto di riferimento nel panorama musicale piemontese e non solo. Guidato da Laura Robuschi, il coro ha conquistato il pubblico con le sue esibizioni cariche di energia e la sua capacità di trasmettere emozioni autentiche. La serata sarà presentata da Cristina De Stefano.



“Quest’anno- spiega Irene Fissore, presidente di RacconigiEventi - l’associazione si rinnova, trasformandosi da Pro Loco in un sodalizio territoriale, pur mantenendo lo stesso gruppo di volontari che continua a lavorare con impegno per la comunità racconigese assieme alle altre realtà associative. L’evento del 7 settembre è frutto della collaborazione con l’associazione “Il Fiore della vita”, che da tredici anni opera all'interno del Reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Savigliano, con l’obiettivo di sostenere i bambini oncologici”.



“Da cinque anni – continua Fissore - la nostra associazione organizza una serata di beneficenza per raccogliere fondi a favore dei reparti oncologici pediatrici e sensibilizzare il pubblico su queste tematiche. Tutte le donazioni raccolte durante la serata di sabato 7 settembre saranno destinate a “Il fiore della vita”. A supporto dell’iniziativa ci sono anche “Il Mandacaru” di Racconigi, che celebra 30 anni di attività, i “Semi di Baobab” e numerosi amici che condividono l’obiettivo di sostenere questa importante causa”.