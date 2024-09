Verzuolo: presentazione dell’antologia “Per i monti e per le valli”

Domani venerdì 6 settembre, in occasione della Festa Patronale del S. Nome di Maria, organizzata dalla Pro Loco di Verzuolo, con il patrocinio del Comune è in programma a Verzuolo alle 18 a Palazzo Drago (sala Arroyito) la presentazione dell'antologia"Per i monti e per le valli" della collana Spirito d'estate, a cura del giornalista e scrittore Riccardo Marchina e con la partecipazione di alcuni autori dei racconti dell’antologia.

Tra questi Angela Delgrosso con il racconto "Il Leonida del 1944", incentrato su Verzuolo e sulla figura del partigiano Aldo Delgrosso. Ingresso libero.