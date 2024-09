“Qualche disagio, ma si torna a scuola in sicurezza”: in corso i lavori di ripristino solai alle medie di Borgo

“Ci sarà un po' di disagio, ma l'inizio delle lezioni per mercoledì 11 settembre è garantito in sicurezza”. Così Armando Boaglio, assessore ai Lavori Pubblici del comune di Borgo San Dalmazzo sui lavori di messa in sicurezza dei locali della scuola media Sebastiano Grandis.

Parliamo di un intervento di somma urgenza per un importo di 250mila euro per il ripristino dei solai. I lavori sono in corso e sono stati affidati all'impresa Costruzioni Edili Nuova Edilizia di Cuneo.

Ricordiamo che il 30 maggio scorso si verificò il distacco di parte dell'intonaco di una porzione di soffitto della palestra dell'istituto sito in piazza Don Raimondo Viale. Nessuna persona era rimasta coinvolta.

“Il distacco e la demolizione delle parti danneggiate è già stato fatto a inizio agosto, quindi l'ingresso degli studenti avverrà in piena sicurezza – ribadisce Boaglio, che fa anche il punto sui lavori di ripristino -. Dopo l'intervento sull'aula di musica, in questo momento stiamo sistemando le due palestre con annessi spogliatoi. Nella palestra grande si sta lavorando alla controsoffittatura portante e si prevede la fine dell'intervento entro la prossima settimana. Poi si continuerà con le aule, a step di due per volta, in modo da accelerare il più possibile i lavori. In accordo con la dirigente Ortu, stiamo organizzando le lezioni degli alunni in modo da creare il minor disagio possibile. Dovranno soltanto fare qualche cambio di aula temporaneo”.

La spesa di 250 mila euro sarà finanziata per la parte di 100 mila euro mediante avanzo di amministrazione, e per la restante parte di 150 mila euro mediante mutuo da contrarsi con la Cassa depositi prestiti. Con l'intento di provvedere poi a richiedere alla Regione un contributo di 100mila euro sul Bando a sportello “Piccoli interventi urgenti imprevisti e imprevedibili di edilizia scolastica - annualità 2024” e di impegnarsi a cofinanziare l'eventuale quota di contributo non ammissibile.