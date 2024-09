A Vignolo l'Assaggio d'India: l'esperienza missionaria di tre giovani volontarie a Poovanipattu

Venerdì 20 settembre alle ore 20.45 si terrà, presso la biblioteca civica di Vignolo, l’evento “Assaggio d’India”, una serata dedicata al racconto dell’esperienza missionaria vissuta da tre giovani volontarie nel villaggio di Poovanipattu, a sud del Paese. Sarà l’occasione per conoscere qualcosa di più di questa terra così ricca di colori ed emozioni attraverso foto, video e testimonianze dirette.



Sarà inoltre possibile acquistare prodotti locali tradizionali portati in Italia dalle volontarie.



La serata è organizzata in collaborazione con la Caritas di Vignolo e la partecipazione è libera e gratuita.