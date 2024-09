A Cherasco la caccia ai ‘tesori arancioni’

Cherasco aderisce anche quest’anno alla Caccia ai Tesori Arancioni proposta dal Touring Club: è fissata per domenica 6 ottobre 2024.

È un modo divertente, rivolto alle famiglie, per far conoscere storie, persone, monumenti e curiosità custodite nei luoghi meno noti del nostro Paese, quelle piccole eccellenze dell’entroterra certificate con la Bandiera Arancione, in un progetto, che mette in relazione le risorse green del territorio con le storie della narrazione e della cultura popolare.

Sarà un percorso in 6 tappe nei luoghi più caratteristici del centro storico di Cherasco e permetterà ai partecipanti di scoprire le sue bellezze artistiche e paesaggistiche.

L’appuntamento sarà domenica 6 ottobre, alle ore 15, presso la Biblioteca Civica (in via Monte di Pietà 43).

L’evento è aperto a tutti, previa iscrizione online della squadra (massimo 6 partecipanti) collegandosi al sito tesori.bandierearancioni.it scegliendo “Cherasco” tra la lista dei borghi. Le iscrizioni sono già aperte e si potranno effettuare fino al giorno prima dell’evento. Al momento dell’iscrizione online, viene richiesta una donazione ad importo libero (donazione minima € 2,00 a prenotazione) per sostenere il TCI, che è un’associazione privata di promozione sociale, nella realizzazione di questa ed altre importanti iniziative che promuovono e valorizzano le bellezze del nostro Paese.

I bambini sono i benvenuti e fino ai 6 anni possono partecipare senza iscrizione. Al termine della Caccia al Tesoro, l’incontro in biblioteca e la consegna dei premi.

"Grazie al sodalizio con il Touring Club Italiano, Cherasco è infatti Bandiera Arancione dal 2007, è il terzo anno che ospita la Caccia ai tesori Arancioni, - dice Mara Degiorgis consigliera delegata alla cultura - un modo per valorizzare il suo territorio e le sue tradizioni locali. Ogni squadra avrà l'opportunità di immergersi nella storia e nell’arte della città, con un appuntamento divertente che è rivolto a tutti, fruibile sia dai grandi che dai piccoli".

Durante la giornata, per le vie del centro, ci sarà inoltre il Mercato dell'Antiquariato.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Turistico tel. 0172427050.