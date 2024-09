Cuneo, quando apre la “nuova” Cascina Vecchia?

Che fine ha fatto la “nuova” Cascina Vecchia di Cuneo? A chiederselo – in un’interpellanza apposita a risposta scritta pubblicata nella giornata di oggi (lunedì 9 settembre) – il consigliere comunale Giancarlo Boselli (Indipendenti).



Secondo l’ultimo aggiornamento effettuato dal nostro giornale lo scorso giugno il complesso commercial-culturale gestito dal pool di aziende che vede Open Baladin, MEG srl e Sant’Onorato Società Cooperativa avrebbe dovuto aprire dal maggio 2023 al gennaio 2025.



La struttura – che nelle intenzioni dell’architetto progettista e direttore dei lavori Silvia Oberto ospita il Museo della Segale, un ristorante con giardino-dehors e una sala conferenza con capienza fissata a un massimo di sessanta persone – ha vissuto un intervento conservativo che ha visto il rifacimento del tetto dei due volumi presenti, la sistemazione del cortile interno e la realizzazione delle opere accessorie esterne per un costo totale di due milioni e mezzo di euro, conclusosi solo all’inizio dell’estate. Ma la firma del contratto che fissa il canone di concessione a una cifra di 848.400 euro è occorsa nel settembre 2020, in municipio.



Il gruppo di minoranza attende, quindi, un qualche tipo di aggiornamento in merito.