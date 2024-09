Vicoforte, suona la campanella, ecco le novità per trasporto alunni, pre e dopo scuola

Il Comune di Vicoforte ha definito i dettagli del servizio prescolastico e del doposcuola delle scuole Vicesi, ai quali potranno aderire esclusivamente gli alunni che frequentano le scuole di Vicoforte, anche se residenti in altri Comuni; per il doposcuola sarà obbligatorio fruire anche del servizio mensa. I servizi saranno fruibili dal dal lunedì al venerdì.

SERVIZIO PRESCOLASTICO

Interessa gli alunni di tutti e tre gli ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) che potranno fruirne dalle 7,15 (nelle prime due settimane per la scuola primaria l’orario inizierà dalle 7,30) alle 8, ovvero l’inizio dell’orario scolastico.

DOPOSCUOLA

Interessa gli alunni di tutti e tre gli ordini di scuola: dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il servizio è fruibile per 5 giorni alla settimana o per meno giorni e la scelta deve essere effettuata al momento dell’iscrizione; sono previste riduzioni per i mesi di settembre e di giugno, oltre allo sconto per i fratelli/sorelle.

Il doposcuola inizierà al termine del rispettivo orario scolastico dei tre ordini di scuola e sarà comprensivo della mensa gestita direttamente dal Comune. Farà eccezione la mensa del martedì degli alunni della scuola primaria per i quali, avendo lezione anche nel primo pomeriggio ed essendo molto numerosi, sarà affidata a ditta esterna.

Il servizio sarà gestito dal “Bosco delle scoperte” di Fabiola Dutto, presso i locali della scuola primaria. Sono state accolte tutte le iscrizioni già effettuate entro il mese di luglio e saranno accolte nuove iscrizioni, accedendo al sito del Comune – sezione “servizi scolastici”, tramite l’invio del modulo presente nella sezione stessa che deve essere sempre compilato da tutti i fruitori del servizio, in particolare nelle parti di informazioni più sensibili (es. intolleranze alimentari).

ASSISTENZA NELLA PRIMA SETTIMANA: 11-13 SETTEMBRE

Gli orari di uscita da scuola degli alunni dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono molto diversi tra loro ed il Comune, oltre a garantire il trasporto con scuolabus, assicura anche l’assistenza fino alle 18 (con costi giornalieri e regole particolari).

TRASPORTO ALUNNI

Il servizio di trasporto alunni verrà gestito, come nel passato, predisponendo più giri effettuati con due scuolabus ed interesserà tutto il territorio comunale. Sono state accolte le iscrizioni già effettuate entro il mese di giugno e saranno accolte nuove iscrizioni, accedendo al sito del Comune – sezione “servizi scolastici”, tramite l’invio del modulo presente nella sezione stessa.

GESTIONE DEI TRE SERVIZI

Tutte le informazioni (percorsi, orari, costi, modalità di pagamento, ecc.) sono reperibili sul sito del Comune sezione “servizi scolastici” e nella home page.

RIDUZIONI O ESENZIONI