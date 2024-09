LA SCUOLA CHE RIPARTE / L’augurio dell’Amministrazione comunale di Mondovì dopo i 600.000 euro investiti durante l’estate

Il miglioramento sismico della struttura con annessi interventi di ripristino murario e tinteggiatura della palestra e di tutte le aule presso la Scuola secondaria di primo grado “Emilia Cordero di Montezemolo” dell’Altipiano; la sostituzione dei serramenti con il conseguente efficientamento energetico della Scuola primaria di Sant’Anna Avagnina, a cui ha fatto seguito, nei giorni scorsi, l’approvazione del progetto esecutivo di analoghi lavori di riqualificazione sull’annessa Scuola materna; l’ampliamento del locale mensa sempre a servizio del plesso di Sant’Anna; due distinti interventi per il miglioramento della qualità dell’aria nella scuola di Borgo Aragno; lo spostamento della segreteria didattica dell’Istituto Comprensivo Mondovì 1 dalla “Trigari” all’”Anna Frank”, a cui vanno aggiunti diversi interventi che rientrano nel cosiddetto accordo quadro, come il rifacimento dell’ingresso esterno delle “Trigari” o la sostituzione di parte della copertura del refettorio della Scuola materna del Borgato. Sono solo alcuni dei cantieri che l’Amministrazione comunale ha attivato e terminato in questi mesi estivi, a fronte di un investimento complessivo che supera i 600.000,00 euro.

"Uno sforzo importante per la sicurezza e il benessere dei nostri studenti – il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Campora – che testimonia l’impegno amministrativo nei confronti dell’edilizia scolastica di pertinenza comunale. A tutto questo, ovviamente, vanno aggiunti anche i 500.000,00 euro per la nuova mensa di Borgo Aragno (finanziati dal PNRR) e le manutenzioni ordinarie sugli edifici. Nel giorno di inaugurazione del nuovo anno, allora, l’augurio più sincero di buon lavoro a tutti i ragazzi, ai docenti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario".

Una vicinanza, quella dell’Amministrazione rispetto al mondo della scuola, che sarà tangibile proprio mercoledì 11 settembre alle ore 8 quando tutti gli esponenti della Giunta accompagneranno i ragazzi durante il loro primo giorno di scuola. In particolare, il sindaco Robaldo sarà a Carassone, il vicesindaco Campora all’Altipiano, l’assessore Alberto Rabbia al Polo Scolastico di Piazza, l’assessora Francesca Botto alle “Trigari”, l’assessore Alessandro Terreno a Sant’Anna Avagnina e l’assessora all’Istruzione, Francesca Bertazzoli, all’”Anna Frank” prima e, a seguire, a Breolungi, al Ferrone e a Borgo Aragno.

"L’inizio di un nuovo percorso scolastico è da sempre un momento carico di emozioni contrastanti, con la paura e lo smarrimento che spesso si mischiano alla curiosità e all’entusiasmo", ha dichiarato la stessa assessora all’Istruzione, Francesca Bertazzoli. "Mondovì si conferma una città dalla storica vocazione didattica: accanto alla variegata offerta secondaria di secondo grado, ad esempio, quest’anno vi saranno 433 iscritti all’Infanzia, 960 iscritti alla scuola primaria e 568 alla scuola secondaria di primo grado. A tutti i ragazzi e alle loro famiglie, allora, l’augurio più sentito di buon anno scolastico, ricco di stimoli e soddisfazioni. Come sempre, poi, un ringraziamento ai docenti e al personale ATA per la consueta professionalità mostrata".