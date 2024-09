A Beinette torna la "Messa Animata" per l'apertura del nuovo anno catechistico e oratoriale

Sabato 14 settembre torna la messa animata a Beinette che si svolgerà alle 17, nel prato dietro l’oratorio, e sarà come sempre accompagnata dalla musica con batteria, chitarra elettrica e acustica, violino, flauto, fisarmonica e pianoforte.

Alle 19:15 in programma la cena al campetto parrocchiale. Per partecipare è necessario iscriversi entro mercoledì 11 settembre.

"Vi aspettiamo - dicono dal gruppo animatori - per l'attesa messa all'aperto, che si svolgerà nel prato dietro l'oratorio, con l'accompagnamento di diversi strumenti musicali. Ricordiamo che sarà anche l'occasione per festeggiare i 55 anni di sacerdozio di don Luciano Inoltre vi ricordiamo che a seguire vi sarà la classica cena al campetto parrocchiale e vi invitiamo, per chi non l'avesse ancora fatto, ad iscrivervi presso la panetteria "Arte in Farina" (chiusura iscrizioni mercoledì 11 settembre)".