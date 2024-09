La Croce Rossa di Cuneo è attiva anche tramite il Corpo Militare Volontario

Il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana (CMV-CRI) gioca un ruolo cruciale nella provincia di Cuneo, dimostrandosi essenziale nella sicurezza e assistenza sanitaria per la comunità e le istituzioni locali. Il CMV-CRI è nato nel 1866 come parte delle “Squadriglie di Soccorso,” oggi comprende una vasta gamma di personale, tra cui:

Ufficiali Medici;

Ufficiali Commissari;

Chimici-Farmacisti;

Sottufficiali, graduati e militi;

Infermieri;

Barellieri, Autisti e tecnici dei servizi;

Collaborazione con le istituzioni e la comunità

Il CMV-CRI opera in stretta collaborazione con le autorità locali e con le Forze Armate Italiane, questo proprio perché è componente Ausiliaria delle Forze Armate esattamente come il Corpo delle Infermiere Volontarie CRI, con cui vige una stretta collaborazione.

Un anno di interventi e operazioni di successo

Nel corso degli ultimi mesi, il CMV-CRI ha svolto numerose operazioni di rilievo che hanno sottolineato la sua importanza strategica e operativa non solo nella provincia di Cuneo. Tra queste, spicca l’assistenza sanitaria che scatta su richiesta della Prefettura di Cuneo ogni qual volta si renda necessario un disinnesco di ordigni esplosivi. Le operazioni, che permettono di garantire le manovre di disinnesco in totale sicurezza, sono sempre condotte in collaborazione con il 32° Reggimento Guastatori e dei Carabinieri.

Assistenza sanitaria nelle attività addestrative

Di recente, il CMV-CRI ha organizzato e condotto corsi di primo soccorso presso la caserma del 2° Reggimento Alpini di Cuneo. Questi corsi sono stati fondamentali per preparare il personale militare professionista. L'iniziativa ha ricevuto un riscontro molto positivo, sottolineando l'importanza della formazione continua in ambito sanitario.

Uno dei compiti più rilevanti svolti dal CMV-CRI e dalle Infermiere Volontarie di Cuneo è stato l’assistenza sanitaria per il Comando Provinciale dei Carabinieri durante le attività addestrative di tiro presso i poligoni militari degli Alpini. Questi interventi hanno visto il coinvolgimento attivo dei nostri volontari, garantendo una adeguata assistenza sanitaria sempre in sincrono con il Corpo delle Infermiere volontarie della CRI.

Partecipazione alle manifestazioni

Il CMV-CRI ha inoltre garantito la propria presenza in numerose manifestazioni pubbliche e militari nella provincia di Cuneo. La partecipazione a questi eventi rappresenta non solo un dovere istituzionale, ma anche un’importante occasione per rafforzare il legame con la comunità locale e con le altre Forze Armate.

Arruolamento e Formazione Continua

Il CMV-CRI è impegnato a potenziare il proprio organico tramite attività di arruolamento, accogliendo chiunque voglia servire la comunità con dedizione. I nuovi volontari, sempre maggiorenni, ricevono una formazione completa, che comprende addestramento militare, corsi di primo soccorso e preparazione specifica, assicurando la loro prontezza nell'affrontare qualsiasi emergenza.

Conclusioni

L’impegno del CMV-CRI nella provincia di Cuneo continua a essere un pilastro fondamentale per la sicurezza e il supporto della comunità. Grazie alle sue molteplici attività, che spaziano dall'assistenza sanitaria durante le esercitazioni militari alla partecipazione a manifestazioni pubbliche e alla formazione continua del personale, il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana si conferma una risorsa indispensabile per il territorio.