Ripartono gli appuntamenti con il coro femminile Cattleya a Mondovì

Sono ripartite le attività dell’associazione Cattleya - voci di donne.

Il gruppo, ha ripreso gli incontri lunedì 9 settembre, nella nuova location dell'Atelier della musica (via Aldo Moro 7 e), aperto lo scorso marzo dalla giovane Cristina Mercuri (leggi qui).

Già programmata la prima uscita ufficiale del gruppo per la nuova stagione. Le voci di Cattleya apriranno infatti l'evento "Seminare parole e canti di cambiamento", organizzato dalla rivista online Margutte, con il Comizio Agrario, la Società Dante Alighieri di Mondovì, il Comune di Rocca de' Baldi e il Castello Museo di Rocca de' Baldi che si terrà il 22 settembre nel Parco del Castello dalle ore 16, alle 18.

"Siamo invitati a seminare fiori di cambiamento attraverso la cittadinanza attiva -, dicono gli organizzatori dell'evento - attraverso azioni individuali e sociali di solidarietà consapevole, attraverso l’arte, la musica e la letteratura perché anche di bellezza abbiamo bisogno".

Le letture di poesie e brani in prosa saranno introdotte dal canto del coro femminile Cattleya - Associazione culturale. L'evento è gratuito

Per chi volesse entrare a far parte del gruppo Cattleya è possibile contattare i numeri in locandina.