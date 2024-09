A Bagnolo Piemonte un incontro per discutere il futuro della Casa di riposo "Ipab"

Quale futuro per la casa di riposo Ipab "Domenico Bertone" di Bagnolo Piemonte?

Se ne parlerà domani sera, venerdì 13 settembre alle 20,30, in un incontro a cui è invitata tutta la popolazione sotto l’Ala coperta di piazza San Pietro.

Francesco Seri, commissario straordinario dell’Ente nominato il 28 dicembre 2022 dalla Regione Piemonte, dopo aver aperto un sondaggio a inizio luglio sulla pagina Facebook “Sei di Bagnolo P.te se…” desidera condividere con la popolazione l’evoluzione della situazione economico finanziaria dell’Ente, dopo i primi 20 mesi di commissariamento, e illustrare gli scenari e progetti futuri per la sopravvivenza della Rsa.

Si chiarirà poi la situazione relativa al Teatro Silvio Pellico e si potranno discutere eventuali argomenti in relazione alle domande che verranno poste dal pubblico.

All’incontro oltre al commissario straordinario Francesco Seri parteciperanno l’assessore Roberta Castagno, in rappresentanza del Comune di Bagnolo Piemonte, e Stefano Guslandi commercialista dell’Ente.

Il dibattito sarà moderato dalla giornalista di Targatocn Anna Maria Parola.

“Obiettivo dell’incontro – spiega il commissario Seri - è quello di far comprendere quanto sia importante agire ora, tutti insieme, per evitare la perdita di una risorsa che ha un valore non solo assistenziale, ma anche affettivo e culturale per Bagnolo.

La Casa di riposo rappresenta un punto di riferimento per molte famiglie e per il nostro tessuto sociale, il rischio di chiusura avrebbe ripercussioni gravi e immediate anche per i lavoratori che prestano il loro servizio nella struttura.

L'incontro sarà il momento ideale per capire cosa possiamo fare insieme per preservarla.

Per questo confidiamo in una partecipazione numerosa da parte dei bagnolesi".