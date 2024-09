La scomparsa dell’ex capo cantoniere Antonio Giraudo

E’ mancato nei giorni scorsi l’ex capo cantoniere della Provincia Antonio Giraudo. Originario di Roccasparvera, classe 1937, era stato assunto come dipendente nel 1964 come allievo cantoniere ed ha poi percorso tutte le tappe della carriera del suo settore nel reparto Viabilità di Cuneo. Dopo trent’anni di servizio era andato in pensione il 1 giugno 1994. Negli ultimi anni Giraudo era stato ospite della Casa di Riposo “Simondi” di Vinadio. Il presidente della Provincia, tutto il Consiglio provinciale e i dipendenti dell’ente si uniscono al cordoglio della famiglia per la grave perdita.