Torna il concorso fotografico dedicato alla Valle Varaita

Entra nel vivo il Concorso 2024 e i foto-appassionati cominciano a selezionare e caricare gli scatti più belli della loro estate in Valle Varaita. A fine mese, infatti, scadono i termini per inviare il materiale e a metà ottobre, in un grande evento conviviale (come tradizione) saranno premiati i vincitori.

Dopo un anno di pausa ritorna il contest per immagini organizzato dalla Pro loco di Pontechianale, in collaborazione con l’Agenzia Acca. “Shooting Valle Varaita”, questo il nome scelto per identificare la rinnovata edizione, conferma la sua formula con iscrizione gratuita e caricamento digitale attraverso un form del materiale in concorso.



Quella 2024 si annuncia come un’edizione particolarmente intrigante. Sono infatti tre le categorie dedicate alle fotografie in lizza per la finalissima: Paesi e Borgate, Natura e Persone. Altra novità, per questa settima edizione è stata anche introdotta la sezione dedicata ai video-reel, ribattezzata “Be Smart”, finalizzata a cavalcare la grande diffusione che sta avendo negli ultimi tempi sui social network questa tipologia di contenuti. Anche grazie ad alcuni di questi, durante l’anno la pagina Facebook di Pontechianale (“quartier generale” del concorso dalla sua prima edizione) è riuscita a superare il milione e mezzo di interazioni, consolidandosi come una delle vetrine turistiche digitali cuneesi più cliccate.



“L’obiettivo del contest - spiegano gli organizzatori - è mettere in vetrina i piccoli “capolavori” che fotografi più o meno esperti realizzano durante l’estate in tutta la Valle Varaita, spesso regalando istantanee pregevoli, bloccando momento unico, cogliendo situazioni e colori da copertina. Le più belle saranno stampate in grandi formati e disseminate per il paese, ma alcune delle immagini verranno anche utilizzate per campagne promozionali, brochure e tanto altro. L’evento finale, oltre ad essere un incontro tra appassionati, ci permetterà anche di distribuire premi messi a disposizione proprio da artigiani, produttori, esercenti e ristoratori della Valle Varaita in una sorta di scambio davanti e dietro l’obiettivo”.



LINK PER PARTECIPARE (GRATUITAMENTE)

Regolamento del concorso:

bit.ly/Regolamento_2024

Form per la partecipazione e il caricamento dei file ai due concorsi (foto e video): bit.ly/Shooting2024