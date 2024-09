Suzuki Music Party, da Paola e Chiara a Big Mama: ecco il cast completo dell'evento con Amadeus

(Adnkronos) - Amadeus ha annunciato il cast al completo del Suzuki Music Party, l'evento musicale che sarà registrato martedì 17 settembre all'Allianz Cloud di Milano e che andrà in onda in prima serata domenica 22 settembre sul Nove. Amadeus, che condurrà il programma insieme a Ilenia Pastorelli, ha spiegato che gli "presenteranno in anteprima televisiva i loro nuovi successi". "Direte 'ma sono più di venti, le canzoni dovrebbero essere 15'. Sì, ma alcuni di loro hanno deciso di incidere un brano insieme, scoprirete chi", ha concluso.

ClaraLa Rappresentante di ListaTredicipietroFrancesca MichielinMechnaFudascaPaola e ChiaraBig MamaBenjii e FedeAnnaTananaiLazzaFiorella MannoiaEmmaEmis KillaMassimo PericoloMark & KremontBaby GangOrnella VanoniAchille LauroSimba La Rue