Alba, martedì divieto di transito in strada Osteria

In strada Osteria ad Alba si lavora alla realizzazione dello scolmatore utile per la regimazione delle acque piovane nella zona.

Per gli scavi e la posa dei tubi, martedì 17 settembre dalle ore 7.00 e fino a fine lavori, divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, con chiusura del tratto di strada Osteria compreso tra il civico 20 e il civico 24, in relazione all’andamento del cantiere.

L’accesso e l’uscita alla via è comunque possibile per i residenti, sia da corso Canale che da corso Asti attraverso strada Tagliata o strada Porini.