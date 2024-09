Al castello di Grinzane "le signore non parlano di soldi": perché la disparità di genere non conviene a nessuno

Il Gruppo Terziario Donna Alba, aderente all'Associazione Commercianti Albesi, propone, martedì 24 settembre alle ore 20.30 – presso la Sala Conferenze del Castello di Grinzane Cavour – la serata dal titolo “Le signore non parlano di soldi” ispirato all’omonimo libro dell’economista femminista Azzurra Rinaldi.

L’evento sarà introdotto da Elena Giachino, responsabile Segreteria Generale ACA, con i saluti istituzionali di Chiara Paglieri, presidente Gruppo Terziario Donna Alba. L’incontro avrà come ospite la stessa autrice del libro, Azzurra Rinaldi, direttrice della School of Gender Economics all’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, dove insegna Economia politica, e co-fondatrice di Equonomics e dei movimenti Il Giusto Mezzo e #DateciVoce. In dialogo con lei ci sarà la giornalista Radio24 – Il Sole24Ore e co-conduttrice del programma "Due di Denari", Debora Rosciani.

La relazione donna-denaro è complessa: nella realtà sono due soggetti che si “parlano” poco. Le bambine sono educate a non parlare di soldi, una difficoltà che si trascina anche nel loro futuro dato che il gender gap a sfavore delle donne è un dato di fatto. Non solo a livello nazionale, ma anche mondiale. Basti sapere che il tasso relativo all’occupazione maschile è del 17% più alto rispetto a quello femminile e che, in presenza di figli in età scolare, questo dato si acuisce arrivando al 34%. E se si guarda al peso che le donne hanno sulle scelte di economia famigliare, la situazione non migliora. Solitamente a loro è affidato il “pocket money”, ovvero i soldi necessari per la classica spesa alimentare. Ma nel momento in cui si devono prendere decisioni finanziarie che possono incidere sensibilmente sul bilancio familiare, come la sottoscrizione di un mutuo, ecco allora che i protagonisti divengono i loro compagni o mariti. Ad aggravare lo stato di dipendenza economica delle donne si aggiunge che il 40% delle italiane non possiede un conto corrente, ma più spesso uno co-intestato con il partner. Un fattore che pesa psicologicamente ed economicamente nel momento in cui si vuole terminare una relazione sentimentale.

Questi alcuni dei temi che saranno trattati, insieme all’invito ad un maggiore senso di sorellanza tra donne.

Spiega Chiara Paglieri, presidente del Gruppo Terziario Donna Alba: «Gender gap, parità. Emancipazione, patriarcato. Lavoro, carriera, salario, denaro. Cura. È da queste parole chiave e temi - centrali e quotidiani nel panorama domestico, sociale economico non solo italiano ma mondiale – che siamo partite quando abbiamo deciso di ideare e organizzare questo importante evento sul nostro territorio. Basandosi su statistiche, dati e numeri, ma intercalando con spezzoni di vita reale, le due ospiti e speaker di eccezione Azzurra Rinaldi e Debora Rosciani daranno vita a un coinvolgente momento di confronto e dialogo (rivolto e aperto a tutti senza quindi alcun gender gap!) per riflettere e portare alla luce quanto la disparità di genere non convenga a nessuno, uomini e donne, non solo in termini di ingiustizia sociale ma anche di Pil e, quindi, di benessere per tutti. Oggi e per le nuove generazioni».

«L'Associazione Commercianti Albesi è al fianco del Gruppo Terziario Donna Alba in tutte le iniziative rivolte alle donne imprenditrici e non solo – affermano il vice direttore ACA Silvia Anselmo e la responsabile della Segreteria generale Elena Giachino - che hanno come obiettivo il raggiungimento della parità di genere, l'eliminazione delle disparità nel mondo del lavoro e l'ottenimento di una piena partecipazione delle donne nei diversi ambiti economici e sociali. Ci auguriamo che questa serata renda donne e uomini più consapevoli di quanto sia importante l’educazione finanziaria per eliminare le differenze di genere, viatico essenziale di un benessere diffuso e condiviso».

Per iscriversi all’incontro è necessario contattare i recapiti sottostanti oppure inquadrare il Qr Code riportato sulla locandina e compilare il relativo form di adesione.

Per informazioni sulle attività del Gruppo è possibile rivolgersi alla Segreteria: tel. 0173/226611; e-mail segreteria@acaweb.it.