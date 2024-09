Coldiretti Cuneo a Bra's: gusto, scoperte e divertimento con Campagna Amica

Il prossimo weekend a Bra, le eccellenze agroalimentari a Km zero saranno al centro della proposta di eventi firmati Coldiretti Campagna Amica nell’ambito di Bra’s, il festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra.

Variegata l’offerta di degustazioni guidate e di laboratori per i più piccoli, che animeranno il “Cortile delle Eccellenze” allestito nel cortile di Palazzo Mathis, in piazza Caduti per la Libertà. Le attività sono pensate per promuovere la sostenibilità e valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio. Per i bambini, sono previsti laboratori pratici per costruire rifugi per api e impollinatori, fondamentali per la difesa della biodiversità, e per imparare a trasformare i prodotti dell’orto. Per gli adulti, degustazioni guidate di birre artigianali e vini del progetto "The Green Experience", che promuove una viticoltura sostenibile tra le colline di Langa, Roero e Monferrato.

Protagoniste delle degustazioni saranno le eccellenze agroalimentari braidesi che, per l’occasione, verranno abbinate ad altre eccellenze in bottiglia, dalle birre agricole Made in Cuneo ai pregiati vini di Langhe e Roero marchiati “The Green Experience”, ossia prodotti nel rispetto di pratiche agronomiche e metodi di lotta integrati e sostenibili per prendersi cura del paesaggio collinare, conservare le risorse naturali del suolo e la biodiversità in vigneto.

Sabato 21 settembre alle ore 17.30, un sommelier dell’AIS, Pietro Benzi, accompagnerà i partecipanti nella scoperta sensoriale di tre vini rossi del territorio “The Green Experience”, abbinati a tre ricette della tradizione Piemontese, proposte dall’agriturismo di Campagna Amica “Antica Cascina Costa” di Pagno.

Domenica 22 settembre alle ore 11, sarà la volta di tre birre Baladin, accompagnate dai prodotti più iconici del territorio: salsiccia di Bra, Bra DOP, riso di Bra e verdure degli orti braidesi. Guideranno gli assaggi un mastro birraio Baladin e il cuoco Fabrizio Viglietti.

Domenica 22 settembre alle ore 17.30, i partecipanti alla degustazione, guidata dal sommelier AIS Pietro Benzi e dal maestro assaggiatore ONAF Fabrizio Pellegrino, assaggeranno tre vini bianchi “The Green Experience” in abbinamento ad un tagliere di formaggi: Bra DOP tenero e duro, Blu di capra e toma di pecora di Langa.

Spazio anche per i più piccoli, ai quali Coldiretti dedica due curiosi laboratori firmati Campagna Amica, sempre nel cortile di Palazzo Mathis.

La prima attività, in programma sabato 21 settembre alle ore 15.30, sarà tenuta dalla fattoria didattica L’Ape Golosina di Cascina Monfrin di Narzole: guidati da Valter Ellena, i bambini scopriranno il valore della biodiversità e l’importanza di preservarla, e impareranno a costruire le casette per le api, i “beehotel”.

Nel secondo laboratorio, domenica 22 settembre alle ore 15.30, i piccoli partecipanti prepareranno la conserva di pomodori, guidati da Emanuele Bressi dell’omonima azienda agricola di Fossano, impegnata in progetti di agricoltura sociale.

I laboratori per bambini, accessibili gratuitamente, e le degustazioni, proposte ad un costo di 5 euro, sono prenotabili, fino ad esaurimento dei posti disponibili, chiamando i numeri 0171 447280 o 366 5752531, oppure scrivendo un’email a eca.cn@coldiretti.it

Infine, per le intere giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre, Campagna Amica colorerà di giallo la “Terrazza del Gusto” allestita in corso Cottolengo sopra l’ala di corso Garibaldi, con un ricco mercato in cui una ventina di agricoltori piemontesi e liguri proporranno una vasta gamma di prodotti freschi e trasformati, con l’assoluta garanzia di genuinità e tracciabilità. Non mancheranno confetture e succhi anche biologici, aglio di Caraglio, miele e altri prodotti dell’alveare, formaggi vaccini e ovicaprini, salumi, vini, farine e trasformati, zafferano, pesto e olio.

“Continua il nostro impegno a tutela dei produttori agricoli e dei consumatori, da sempre nostri alleati con la loro sensibilità per le cose buone e autentiche. Braidesi e visitatori di Bra’s potranno apprezzare da vicino la sapienza di chi coltiva la terra e produce eccellenze che rendono grande il Made in Italy”, dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

“Siamo lieti di collaborare anche quest’anno alla buona riuscita di una manifestazione che celebra il buon gusto di casa nostra. Porteremo nel cuore della città un programma ricchissimo di attività che offre uno spaccato importante di agricoltura italiana e tanti momenti di gusto e divertimento per le famiglie”. commenta Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo.

“Bra’s è anche un’ottima occasione per fare rete tra gli agricoltori locali, aspetto fondamentale per valorizzare il nostro territorio e creare un sistema di collaborazione che permetta di mantenere alta la qualità delle nostre eccellenze e promuoverne la diffusione”, commenta Luca Beltrando, Presidente Coldiretti di Zona Bra.