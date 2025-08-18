Villafalletto, concerto per voce e organo nella Confraternita della Misericordia

La musica barocca e romantica sarà protagonista mercoledì 20 agosto alle ore 20.45 nella Confraternita della Misericordia (detta “la Nera”) di Villafalletto, dove si terrà un concerto per voce e organo con due interpreti di spicco: il soprano Sara Lacitignola e l’organista Bartolomeo Gallizio, entrambi legati al Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo.

Il programma spazierà dal repertorio barocco di Juan Cabanilles e Johann Sebastian Bach – con brani tratti dal Magnificat, dalla Passione secondo Matteo, dalla Messa in si minore e dal Weihnachtsoratorium – fino alle pagine ottocentesche di Giovanni Morandi, Felice Moretti e Vincenzo Petrali, concludendosi con una sonata finale che esalterà le sonorità dell’organo Carlo Vittino del 1852, custodito nella confraternita villafallettese.

I due artisti vantano percorsi musicali prestigiosi: Sara Lacitignola, formatasi tra Torino e Cuneo, ha collaborato con importanti realtà italiane ed europee – dall’Orchestra Rai al Verbier Festival – e ha interpretato ruoli solistici in produzioni barocche e operistiche. Bartolomeo Gallizio, organista e compositore monregalese, è docente di Organo e Composizione Organistica al Conservatorio di Cuneo e si è esibito in numerosi festival internazionali.

L’appuntamento, promosso con il sostegno della comunità locale, si inserisce nella tradizione di valorizzazione del patrimonio organistico e offrirà al pubblico l’occasione di ascoltare un dialogo raffinato tra voce e tastiera, in un viaggio musicale che attraversa secoli di storia.