Oltre due mila persone a Racconigi per la seconda edizione di "Libri a castello"

Apprezzatissimi tutti gli ospiti della rassegna, che si è aperta con l’emozionante racconto autobiografico, tra parole e musica, del pianista siriano-palestinese Aeham Ahmad, intervistato da Natalia Ceravolo (Radio Capital). Quindi il celebre critico d’arte Vittorio Sgarbi ha fatto registrare il tutto esaurito per la lectio magistralis su Arte e Fascismo ispirata al suo ultimo libro. Applauditissimo anche il coach e formatore Walter Rolfo, che ha parlato di felicità individuale e aziendale; finale tra le risate con il comico e musicista Rocco Tanica, storico componente del gruppo “Elio e le Storie Tese”, in dialogo con il giornalista Attilio Celeghini (LaPresse).

"Dopo il successo dello scorso anno, abbiamo voluto alzare ulteriormente l’asticella: siamo convinti che questa sia la strada giusta per dare valore a un luogo unico come il nostro castello e, in parallelo, per avvicinare le persone alla cultura, invogliandole alla lettura", commenta soddisfatto Valerio Oderda, sindaco di Racconigi.