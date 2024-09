A Cuneo inizia un corso per volontari della Croce Rossa Italiana

Con la fine di settembre iniziano a Cuneo, i corsi per diventare volontario della Croce Rossa Italiana. Sono rivolti a tutti coloro che, dai 14 anni in su e senza alcun limite di età, vogliono dedicare parte del proprio tempo libero a una delle più grandi organizzazioni mondiali, presente in ogni ambito da oltre 150 anni.

Le lezioni si svolgeranno presso la sede del Comitato della Croce Rossa di Cuneo, in Piazzale della Croce Rossa Italiana, 1/C (zona campo di atletica) e la serata di presentazione sarà giovedì 19 settembre alle ore 21.

Quelle del corso di accesso tratteranno molti argomenti, fra cui la storia della Croce Rossa, i fondamenti del Diritto Internazionale Umanitario e della Protezione Civile, gli obiettivi strategici del Movimento Internazionale di Croce Rossa, le nozioni di primo soccorso e il massaggio cardiaco. Per chi vorrà, successivamente al corso d’ingresso, saranno attivati corsi per il trasporto infermi e emergenza sanitaria.

“Fai qualcosa di straordinario” - È la campagna di reclutamento per andare ad aggiungersi ai 160mila volontari CRI già attivi sul territorio nazionale. Per prepararli a svolgere quotidianamente le diverse attività dal trasporto infermi, alla sala operativa, al settore amministrativo, alle attività in convenzione con l’Asl e soccorso sanitario (118), alle campagne sulla sicurezza stradale, alle campagne di prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, alle attività socio-assistenziali rivolte alle fasce vulnerabili della società cuneese come ad esempio la gestione del centro di accoglienza per senza fissa dimora e migranti o il truccabimbi. Senza dimenticare le attività di protezione civile, del soccorso sulle piste da sci, del salvataggio in acqua, dell’assistenza ai concerti, alle gare e manifestazioni ed agli scambi con i comitati CRI nelle località marittime e montane.

Con il servizio di volontariato in CRI puoi fare una reale differenza nella vita delle persone e accrescere il tuo bagaglio di competenze trasversali, grazie ad un percorso di formazione. Entrerai a far parte di una “grande famiglia” caratterizzata da valori comuni come pace e cooperazione.

«L’ingresso in Croce Rossa, - spiega il presidente del Comitato Gianni Valsania - comporta un impegno serio, costante e continuo nel tempo, assunzione di responsabilità, senso di attaccamento al servizio ed è indicato a chi è dotato di spirito di sacrificio e pronto a ricevere in compenso quella gratificazione umana per aver reso un servizio alle persone bisognose e ai più vulnerabili».

La formazione, per Croce Rossa è un importante aspetto, sia per i nuovi volontari che per chi ormai da anni è entrato a far parte dell’associazione. Continuamente vengono infatti organizzate serate di aggiornamento per il personale sui diversi temi in cui si è chiamati a operare.

Per iscriversi è necessario compilare la domanda esclusivamente sul sito gaia.cri.it.