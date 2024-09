Ultimi incontri al Rondò dei Talenti con 'Radis', progetto che unisce l'arte allo spazio pubblico

Sabato 21 settembre al Rondò dei Talenti di Cuneo (Via Luigi Gallo 1) si terranno gli ultimi incontri del public program di Radis, il progetto di arte nello spazio pubblico che la Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT ha realizzato, per questa prima edizione, in collaborazione con la Fondazione CRC.

Il ciclo di incontri estivi del public program, che ha avvicinato il pubblico alla pratica artistica di Giulia Cenci e allo svelamento della sua opera (previsto per il 6 ottobre 2024), si concluderà con la presentazione del progetto di mappatura dell’arte nello spazio pubblico in provincia di Cuneo a cura di Vittoria Martini, alle ore 15.00, e con l’intervento della fotografa italiana di fama internazionale Paola Agosti I testimoni de “Il mondo dei vinti” e de “L’anello forte”, alle ore 16.30.

Vittoria Martini, storica dell'arte indipendente, presenta la mappatura delle opere d'arte pubblica della provincia di Cuneo. Di anno in anno, di provincia in provincia, sarà infatti realizzata una mappatura che affiancherà Radis per offrire una fotografia della vocazione artistica e culturale del Piemonte. Nel corso dell’incontro Arte nello spazio dei luoghi, in conversazione con la curatrice Francesca Comisso, Vittoria Martini presenterà al pubblico il suo lavoro di ricerca di quelle opere nate a partire dal dialogo con le comunità, radicate nei luoghi che diventano parte della memoria collettiva. Ingresso libero.

Per prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/922783479227?aff=oddtdtcreator

Paola Agosti, che interverrà nell’incontro I testimoni de “Il mondo dei vinti” e de “L’anello forte”, ha documentato per immagini il movimento femminista attraversando città e generazioni di donne; il suo sguardo sull’universo femminile va oltre i movimenti e i cortei, lo troviamo nei magnifici ritratti di importanti scrittrici fatti in occasione del progetto Firmato