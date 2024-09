Luca Cordero di Montezemolo sarà cittadino onorario di Mondovì

A deliberarlo all'unanimità era stato il consiglio comunale nel corso dell'assemblea del 29 luglio scorso:

“Per il sostegno a molte attività di natura sociale, con particolare attenzione a quelle dedicate alla ricerca in campo sanitario. Per gli illustri risultati raggiunti nel corso della lunga carriera sportiva, in qualità di Dirigente del settore corse e di Presidente della celebre azienda “Ferrari”, attraverso i quali ha contribuito in maniera determinante al diffondersi dei valori sportivi, quali il rispetto dell’avversario, il rispetto delle regole, la capacità di collaborazione e l’importanza del lavoro di squadra. Come Dirigente industriale per aver determinato la realizzazione del mercato libero nel mondo ferroviario, garantendo a tutti i Cittadini l’introduzione di tariffe più vantaggiose e contribuendo al miglioramento dell’offerta, oltre che per l’impegno nel rilancio industriale di numerose aziende di caratura nazionale ed internazionale”.