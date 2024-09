"Festa Insieme" per il nuovo anno scolastico con l'associazione "L'airone" di Manta

L’Airone ODV di Manta, associazione di genitori, riapre le proprie attività per il nuovo anno scolastico ed ha pensato di iniziare con una serie di eventi che si susseguiranno per tutto l’autunno continuando a celebrare il suo 25esimo compleanno!

L’esordio è una bella festa insieme alle realtà mantesi e non che collaborano con l’Associazione che si terrà sabato 28 settembre 2024 presso Piazza Damiano di Manta sede della Ludoteca Mago Merlino a partire dalle ore 16.

Il pomeriggio è dedicato alle famiglie, tutte ma proprio tutte, che saranno coinvolte in stand, laboratori, esperienze, giochi…. per grandi e piccini allestiti dalle diverse realtà partecipanti quali la cooperativa sociale In Volo, Croce Rossa Italiana, il Laboratorio artistico, la Biblioteca Civica lo Studio Iside Saluzzo, l’Associazione Giari ‘Ntussià.

La festa ha il patrocinio e sostegno dell’Amministrazione comunale di Manta.

Il pomeriggio si concluderà con una cena condivisa con la formula “il posto lo mettiamo noi e il resto lo portate voi”. Ci sarà la possibilità di ordinare le pizze e L’Airone offrirà bevande e dolci. Ai partecipanti la fantasia di aggiungere ciò che più preferiscono.

La cena sarà allietata dalla Band Risonanza Cricetica che è formata dall’amico maestro Marco Bongiovanni in arte “Toc”e da una delle famiglie storiche dell’Associazione Nicola, Cristiano e papà Luca Giraudo, con musica “cricetica” che arriverà ai cervelli di tutti i partecipanti….

Per info 0175062985 – segreteria.aironemanta@gmail.com