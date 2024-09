Banca Territori del Monviso compare in un video di Luca Abbà

Prosegue l’attività di valorizzazione della Granda dell’ormai noto influencer cuneese Luca Abbà, che questa volta ha promosso (o meglio “sbrabbato”) i paesi di Murazzo, Castelletto Stura e Montanera.

Tre Comuni in cui è presente Banca Territori del Monviso. E proprio a Castelletto Stura Luc_Sbrab è entrato in filiale BTM per chiedere i “castellini d’oro”, dopo aver scorrazzato per Murazzo, frazione di Fossano.

Ad accoglierlo in banca il preposto BTM Mauro Ellena, che ha partecipato divertito allo sketch. Dopo Castelletto, Luca Abbà ha proseguito il suo giro in trattore a Montanera, paese descritto come “vera oasi di pace”. A conclusione del tour, Sbrab è approdato nella filiale di Fossano di Banca Territori del Monviso, in viale Regina Elena, dove ha scattato alcune foto con il personale addetto. Potete vedere il reel sui canali social di @Luc_Sbrab, di @bancabtm e qui: https://youtu.be/jzjFGZab6wk