Mondovì, il corso serale al "Baruffi" chiude, ma gli iscritti all'ultimo anno potranno terminare gli studi

Risultava infatti impossibile, per le persone provenienti dalla Valle Tanaro e Valle Bormida, iscriversi nelle scuole di Cuneo e Fossano che offrono corsi simili, per orari e distanze.

Questa era stata, infatti, la richiesta dei ragazzi e delle ragazze della scuola serale che, negli scorsi mesi, congiuntamente agli insegnanti, si erano appellati alle istituzioni affinché il corso non venisse soppresso del tutto. Una decisione che avrebbe condannato gli iscritti ad abbandonare gli studi, poiché impossibilitati a proseguire i corsi in altre città della Granda (leggi qui) .

Diversamente da quanto era stato annunciato la scorsa primavera, il corso di Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) non verrà chiuso totalmente con l'avvio del nuovo anno, ma verrà data la possibilità agli studenti in possesso dei requisiti di seguire le lezioni del terzo segmento (quinta superiore) e accedere così all'esame di maturità per conseguire il diploma.

Il corso serale con indirizzo Amministrazione Finanza Marketing (ex ragioneria) inizierà a fine mese/inizio ottobre, con 22 ore articolate su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) con inizio alle 18,30.

Potranno frequentarlo gli studenti del secondo segmento (a.s. 2023/24) e tutti coloro che sono in possesso dei requisiti. Per iscrizioni contattare l’istituto Cigna-Baruffi-Garelli via mail cnis02900istruzione.it o telefonare allo 017442566 (Ist. Cigna), 0174017442611 (Ist. Baruffi).