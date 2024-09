Al via le celebrazioni per l'80° anniversario dei 23 giorni della Città di Alba

L’Amministrazione albese celebra l’80° anniversario dei 23 giorni della Città di Alba (zona libera dal 10 ottobre al 2 novembre 1944) e il 75° anniversario del Conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Militare nel 1949. Gli eventi sono organizzati dal Comune attraverso l’Assessorato alla Cultura e il Centro Studi Beppe Fenoglio, in collaborazione con l’Anpi sezione Alba-Bra, l’Associazione Beato Padre Giuseppe Girotti, il Centro Culturale San Giuseppe, l’Associazione culturale Ithaca e l’Associazione culturale Kora.

Mostra Diagonali //// Covers

Palazzo Banca d’Alba

La mostra è organizzata dal Centro Studi Beppe Fenoglio con il supporto della Fondazione Banca d’Alba.

L’esposizione delle opere di Andrea Serio, illustratore e fumettista di fama internazionale, da oltre vent’anni dedito alla tecnica della matita colorata, sarà l’occasione per assaporare visivamente disegni e materiale di studio dedicati all’opera di Beppe Fenoglio e per festeggiare l’anniversario degli ottant’anni de I ventitré giorni della città di Alba. Parallelamente alla mostra, il progetto propone interessanti attività per gli appassionati di illustrazione e di letteratura. “Diagonali”, dunque, non è solo una mostra, ma un vero e proprio viaggio itinerante. Il suo cuore pulsante è la passione per il disegno a matita e la possibilità di ammirare dal vivo una selezione di tavole originali, quelle illustrazioni che negli ultimi dieci anni sono diventate copertine di libri, riviste e cd musicali e che sono esposte, di volta in volta con novità e modalità differenti, in varie città d’Italia.

In settimana, le visite saranno dedicate alle scuole, con percorsi didattici condotti dal personale del Centro Studi; nel weekend le aperture saranno gestite in collaborazione con l’associazione FuturAlba attraverso percorsi di PCTO che coinvolgono gli studenti albesi. Il sabato e la domenica l’ingresso sarà libero e gratuito dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

Durante il primo weekend di apertura saranno diversi gli appuntamenti per il pubblico che permetteranno di approfondire da diverse prospettive le tematiche principali della mostra.

Sabato 21 settembre si terrà il workshop con l’artista Andrea Serio in collaborazione con l’associazione Alec in via Vittorio Emanuele 30, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 18. L’artista invita i partecipanti, esperti e non, a un approccio con il paesaggio fenogliano, partendo dalla propria personale esperienza con le Langhe, le linee delle colline, la natura e i suoi caratteristici colori. Il workshop è su prenotazione, posti limitati: scrivere a diagonaliproject@gmail.com

Domenica 22 settembre alle ore 16, un altro appuntamento di DIAGONALI sarà il talk “Le strade del fumetto. Dalle Alpi al Mar Ligure” tra Andrea Serio e Andrea Ferraris. Due esperienze artistiche a confronto, due autori che raccontano le strade percorse per incontrarsi in un terreno comune: il fumetto. In una lettura dello spazio e del tempo che fanno da cornice alle storie, i due artisti indagano il presente e il futuro del comics. Modera Chiara Stival. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Domenica 20 ottobre alle ore 17 l’ultimo giorno di apertura della mostra sarà accompagnata dall’incontro “La Resistenza degli Alberi” tra lo scrittore e poeta Tiziano Fratus e Roberto Cavallo, Assessore alla Transizione ecologica nel Palazzo Banca d’Alba. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Mercoledì 09 ottobre

Ore 21.00

Un segreto cardiopulso - la Maratona fenogliana edizione speciale

Teatro Sociale “G. Busca”

Una speciale edizione della Maratona fenogliana di letture, un omaggio all’attesa della Liberazione raccontata ne I ventitré giorni della città di Alba. Studenti e studentesse saranno protagonisti della serata, coordinata dall’attore Andrea Bosca, come step finale del percorso di PCTO in collaborazione con FuturAlba. Durante la serata ci accompagneranno le sonorizzazioni del sound designer Mimmi Maselli e un intervento speciale dell’attore albese Paolo Tibaldi come omaggio alla città di Alba. Ospite d’eccezione lo scrittore Paolo Di Paolo. Ingresso libero.

Sabato 12 ottobre

Ore 18.00

Corso Europa, 2

Concerto Santarè, gruppo cantautoriale del nostro territorio. Aprirà il concerto la cantante Kika, in collaborazione con Radio Alba media partner. L’evento è organizzato dall’Associazione Kora nell’ambito del festival En-Pì.

Domenica 13 ottobre

Ore 15.15

Parco San Cassiano

Ripercorrere i 23 giorni, trekking tra letteratura e storia

Con partenza da San Cassiano, dove i giovani partigiani, fucili puntati, attendevano sotto la pioggia battente pronti ad affrontare i nemici, seguiremo le tracce della loro ritirata sulle colline di Alba. A cura del Centro Studi Beppe Fenoglio, è necessaria la prenotazione all’indirizzo mail prenotazioni@beppefenoglio22.it o al numero 0173364623.

Lunedì 14 ottobre

Ore 18.00

Il mestiere di raccontare

Torino Rai Teche

In collaborazione con Piemonte Movie, il Centro Studi Beppe Fenoglio e l’Università degli Studi di Torino, propongono un appuntamento dedicato a “Il mestiere di raccontare” di Anna Amendola e Giorgio Belardelli per la regia di Peter Del Monte, andato in onda nel 1974. I filmati ricostruiscono attraverso a interviste a editori, famigliari e amici di Beppe Fenoglio la personalità dello scrittore e il suo rapporto con Alba. Introducono la serata Giovanni De Luna, storico, e Bianca Roagna, direttrice Centro Studi Beppe Fenoglio. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria a mediateca.torino@rai.it

Venerdì 18 ottobre

Ore 18.00

Lezione d’oltremanica su “I ventitré giorni della città di Alba”

Department of Languages, Cultures and Film, University of Liverpool

La ricerca su Fenoglio e sui 23 giorni ci porterà a collaborare con l’Università di Liverpool, in particolare con la dottoressa Rosalba Biasini che dedicherà una lezione speciale al testo fenogliano, accompagnata da una lettura scenica in lingua inglese. Leggono gli attori Luca Occelli e Andrea Castellini. L’intervento sarà trasmesso live in video-conferenza sulle principali piattaforme di streaming e sui canali social del Centro Studi Beppe Fenoglio.

Venerdì 18 ottobre

Ore 18.30

Lectio della Vicepresidente del Senato on. Anna Rossomando “La crisi della democrazia”

Sala Consiglio “Teodoro Bubbio”

Incontro pubblico organizzato dall’Associazione culturale Ithaca, cui interverrà la Vicepresidente del Senato on. Anna Rossomando, con una lectio intitolata “La crisi della democrazia”.

Mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre

Orario da definire

Conferenza “Democrazie e dittature: cosa sono, come nascono”

Palazzo Mostre e Congressi “Giacomo Morra”

In un periodo di crisi delle democrazie, si propone agli studenti dell’ultimo anno degli IIS albesi una riflessione sulle dinamiche sociali, politiche e giuridiche proprie delle democrazie e delle dittature, sia dal punto di vista storico che politico. Le riflessioni sono a cura dell’ISRAT, Istituto Storico della Resistenza di Asti. Evento gratuito, previa prenotazione da parte degli Istituti di Istruzione Superiore di Alba per i propri studenti dell’ultimo anno di corso. Gli appuntamenti sono organizzati da ANPI, Sezione di Alba-Bra, ed è possibile prenotarsi al seguente indirizzo mail anpialbabra@gmail.com.

Venerdì 1 novembre

Ore 15.00

Santa messa officiata dal Vescovo al Cimitero monumentale

Cimitero via Ognissanti

Dopo la messa solenne celebrata dal Vescovo Monsignor Marco Brunetti, corteo e deposizione di una corona di alloro nel Campo della Memoria per rendere omaggio a tutti i caduti delle due Guerre mondiali. A cura di Associazione Padre Girotti, Associazione culturale San Giuseppe

Sabato 2 novembre

Ore 15.15

Parco San Cassiano

Ripercorrere i 23 giorni, trekking tra letteratura e storia

La passeggiata dei 23 giorni in un’edizione speciale guidata eccezionalmente dalla direttrice Bianca Roagna che racconterà, tra storia e letteratura, la battaglia finale per tenere Alba. A cura del centro studi Beppe Fenoglio, è necessaria la prenotazione all’indirizzo mail prenotazioni@beppefenoglio22.it o al numero 0173364623.

Lunedì 4 novembre

Ore 10.00

Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

Giardini di via Roma

In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate presso i giardini di via Roma, delle Autorità verrà deposta una corona di alloro in ricordo dei sacrifici delle Forze Armate oggi e durante tutte le guerre. A cura dell’Associazione Padre Girotti.

Mercoledì 13 novembre

Celebrazioni Medaglia d’Oro

Teatro Sociale “Giorgio Busca”

Giornata dedicata alla memoria e alla celebrazione del conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla città di Alba.

Ore 11:00

Appuntamento per scuole di secondo grado albesi, cui interverrà come relatore Paolo Borgna, presidente di Istoreto, con una lezione dedicata alla Resistenza e ai 23 giorni di Alba Libera.

Ore 17:30

Appuntamento aperto al pubblico dedicato alla consegna della Medaglia d’Oro, cui interverrà Marco Revelli, presidente della Fondazione Nuto Revelli per un’orazione per la Medaglia d’Oro e gli ex sindaci della città.

A seguire la Medaglia d’Oro verrà depositata presso l’Ufficio del Sindaco all’interno del Palazzo Comunale.

Giovedì 21 novembre

Ore 21.00

Leonardo Cocito, deciso alla lotta per l’umana libertà

Biblioteca del Liceo scientifico “L. Cocito”

Giovedì 21 novembre alle ore 21 si terrà l’incontro “Leonardo Cocito, deciso alla lotta per l’umana libertà”, come commemorazione dell’ottantesimo anniversario della morte di Leonardo Cocito, Medaglia d’Oro al Valor Militare, ucciso il 7 settembre 1944. Nel ricostruire la figura di Cocito, partigiano combattente, si intrecceranno letture e riflessioni da parte degli studenti del Liceo scientifico “Cocito” e brani musicali a cura degli Arzigh. Nel corso della serata saranno ricordati anche i 55 anni dalla nascita del Liceo scientifico di Alba e l’intitolazione della scuola a Cocito. L’evento si terrà presso la Biblioteca del Liceo Scientifico Leonardo Cocito, corso Europa 2 (ingresso dal parcheggio corso Banskà Bystrica). Ingresso libero

Sabato 23 novembre

Ore 18.00

Inaugurazione dell’opera “Porta di luce”

Corso Europa 2

All’interno del Festival En-Pì, organizzato dall’Associazione culturale Kora, la cui mission è fare ogni volta un passo in più nel raccontare la Storia in modi sempre nuovi e vicini ai giovani, avrà luogo l’inaugurazione dell’opera “Porta di luce” dell’artista Samuel Di Blasi e dell'architetto Ugo Costantino. Scultura che grazie al concorso di idee promosso dal Comune di Alba, dal Bando Distruzioni della Fondazione CRC e dalla Provincia di Cuneo, darà una nuova veste artistica aprendo un varco di 50 metri nel muro della ex Caserma Govone ora diventata Cittadella degli studi.

Domenica 24 novembre

Ore 10.00 e ore 11.00

Historical Corner

Corso Europa 2

L’associazione culturale Kora presenterà il 24 novembre, in corso Europa 2, un Historical Corner che, attraverso le immagini storiche di Tonino Buccolo e le parole di Enzo Demaria, racconterà i fatti salienti che in questo luogo sono accaduti e ne documenterà le trasformazioni nel tempo. In due appuntamenti (prenotazione obbligatoria al link sul sito https://www.enpifestival.com/festival-24/) gli studenti saranno ciceroni nel guidare il percorso fotografico e storico e lavoreranno ad un approfondimento partecipando ad un Bando per una borsa di studio che prevede anche la pubblicazione della ricerca sul sito Porta di luce dedicato all'intera area e poi sempre consultabile attraverso un QRcode in una mostra a cielo aperto permanente.

Il Sindaco Alberto Gatto e l’Assessore alla Cultura Caterina Pasini: “Ci accingiamo a celebrare un anniversario importante e molto sentito dalla città, con un calendario di eventi che coinvolge tante realtà locali impegnate a tenere viva la memoria, con un occhio di riguardo agli studenti. Alba per 23 giorni nell’autunno 1944 è stata Zona Libera, grazie al sacrificio di tanti uomini e donne della nostra città. Sono passati ottant’anni da allora e ci teniamo a tributare ancora una volta il nostro grazie a tutti coloro che lottarono per liberare la nostra comunità. Quello che siamo oggi, il bagaglio di valori che è una parte fondamentale dell’identità degli albesi, lo dobbiamo a loro. Tra i momenti più significativi quest’anno ci sarà il ritorno della medaglia nell’ufficio del Sindaco, un evento che servirà per rinnovare e rafforzare la memoria della nostra storia e l’orgoglio di essere Città Medaglia d’Oro al Valor Militare”.

Il Presidente del Centro Studi Beppe Fenoglio, Riccardo Corino: “In questo autunno, in collaborazione con tante associazioni albesi, ci apprestiamo a rinnovare la memoria di due momenti significativi della nostra città. Celebrare questi anniversari significa innanzitutto rendere onore a donne e uomini, per lo più giovani, che in un momento buio della nostra storia ebbero il coraggio di fare una scelta ed impegnarsi in nome della libertà, fino ad offrire le loro vite. Alba città libera fu un affronto reso dai partigiani agli occupanti nazisti e ai loro alleati fascisti sei mesi prima della Liberazione nazionale del 25 aprile ’45. Quei 23 giorni di zona libera valsero alla città la Medaglia d’Oro al Valore Militare quale riconoscimento per l’impegno e l’eroismo dimostrati durante la Resistenza”.