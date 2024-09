Consegna della Costituzione italiana ai diciottenni di Roccaforte Mondovì

Durante l'evento, il Sindaco Paolo Bongiovanni ha sottolineato l'importanza del passaggio alla maggiore età, un momento simbolico che segna l'ingresso ufficiale dei giovani nella vita civica e sociale della comunità. Con il dono della Costituzione e della Bandiera, il Sindaco ha voluto rimarcare come, insieme ai diritti conquistati, i giovani siano chiamati a rispettare i doveri di cittadini attivi e responsabili.

Alla cerimonia era presente anche una rappresentanza delle associazioni AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) e FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue). I rappresentanti di queste organizzazioni hanno evidenziato l'importanza di partecipare attivamente alla società non solo attraverso l'impegno civico, ma anche come donatori di sangue e organi, offrendo così un contributo concreto alla collettività.