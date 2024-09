Bra, frontale fra due auto: due feriti trasportati all'ospedale di Verduno

Due auto coinvolte, due feriti trasportati per controlli all'ospedale di Verduno e traffico rallentato per un'ora: è il bilancio di un incidente avvenuto in strada Montenero a Bra, poco dopo le 17.30. Lo scontro ha coinvolto una Fiat Punto e una Ford Transit. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Bra, che ha effettuato i rilievi e ha coordinato le operazioni di rimozione dei mezzi.