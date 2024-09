"Beccato" alle Basse Stura con dieci dosi di marijuana negli slip: ragazzo condannato

Era un sera di agosto del 2021 quando i Carabinieri, durante un servizio perlustrativo, si recarono nella zona del ponte vassallo a Cuneo per controllare la zona a seguito di alcune segnalazione di movimenti sospetti.

Sentite alcune voci provenienti dalla diga, i militari si diressero nella zona dei basamenti e qui video un ragazzo, M.G., che stava tentando di nascondersi dietro un pilastro.

Dopo averlo identificato, il giovane venne perquisito e addosso, dentro gli slip, gli vennero trovate circa 10 dosi di marijuana avvolte nel cellophane.

Trovata altra droga nella sua abitazione, M.G. venne denunciato per spaccio e rinviato giudizio in tribunale a Cuneo. Per il ragazzo il pubblico ministero ha chiesto la condanna e il giudice, concedendogli il beneficio della sospensione condizionale, gli ha inflitto una mesa di 4 mesi oltre al pagamento di 1.800euro di multa.