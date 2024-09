Vignolo: “Bilancio positivo per la festa patronale appena conclusa”

“Vignolo è una splendida realtà da valorizzare con le sue eccellenze e le sue tipicità” ha affermato Marco Gallo, assessore alla Montagna e alla Tutela delle Aree protette della Regione Piemonte, nel suo intervento alla festa patronale che si è svolta questo week end, dal 20 al 23 settembre 2024, nel paese che sorge a pochi chilometri da Cuneo e alle pendici delle colline conosciute come “Bosco dell’impero”.

“Un bilancio positivo per la festa di San Costanzo che si è appena conclusa, e organizzata dalla nuova amministrazione comunale insediata da pochi mesi e con molti progetti da realizzare per il nostro Comune – ha detto il sindaco Danilo Bernardi che ha aggiunto come – Un banco di prova per la Giunta e un’occasione speciale per i vignolini per riunire la comunità rafforzando legami e tradizioni per festeggiare il patrono del paese”.

A fare gli onori di casa insieme al primo cittadino, anche la Giunta e i consiglieri comunali per un fine settimana ricco di appuntamenti per grandi e bambini, con musica, gare di carte, bocce, petanque e cene gustose a base di raviole, porchetta, pizza e le famose paste alla nocciola di Vignolo. Molte le persone che hanno partecipato ai vari appuntamenti che si sono svolti tra la palestra di piazza Grande e la bocciofila. Protagonista delle celebrazioni, la processione di domenica 22 settembre, che si è svolta dopo la celebrazione della santa messa e con l’accompagnamento musicale della banda di Bernezzo.