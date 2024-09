A Rifreddo la serata benefica con “Un Coro per la Valle”

Oltre alle stupende esibizioni, la serata sarà ad ingresso libero ma con la possibilità di offerta per raccogliere fondi per le comunità di Palmares in Brasile, fondate da Don Angelo Vincenti, parroco di Rifreddo

"Grazie a Nana, Sandra e Simonetta dell’univalle - commenta il Sindaco Elia Giordanino - per il loro grande impegno in tutti i corsi dell’univalle, in particolare in quelli che si svolgono nel nostro comune e per l’interessante evento benefico di musica, cinema e teatro che hanno portato a Rifreddo. Un grazie anche a don Angelo Vincenti e alla Parrocchia per la disponibilità dei locali”.