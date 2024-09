Cuneo, al via i rinnovi delle autorizzazioni all’accesso nella Ztl del Centro Storico

Il 31 dicembre 2024 scadranno le autorizzazioni all’accesso nella ZTL del Centro Storico di Cuneo. I cittadini potranno rinnovare i pass a partire da lunedì 30 settembre: i nuovi permessi saranno utilizzabili nell’immediato e avranno validità biennale (fino al 31/12/2026).

Per rinnovare (o richiedere) i permessi è necessario collegarsi al sito web della ZTL di Cuneo (all’indirizzo: http://www.comune.cuneo.it/ztl/cittadino/). Terminata la compilazione richiesta verrà inviata (via e-mail e sms) una comunicazione che segnalerà l’esito positivo della procedura e, per le categorie dei residenti, l’indicazione della data in cui recarsi agli sportelli dello Sportello Unico del Cittadino (in via Santa Maria, 1) per il ritiro del pass cartaceo per la sosta. Al momento del ritiro del nuovo pass sarà necessario restituire agli uffici il vecchio permesso.

Gli impossibilitati a completare la procedura web potranno recarsi agli sportelli dello Sportello Unico del Cittadino, dove il personale addetto provvederà a perfezionare la pratica. Lo Sportello, ubicato in via Santa Maria 1, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12. Non è necessario prendere appuntamento.

Come di consueto i pass residenti cambieranno colore rispetto al passato: viola per i residenti nel centro storico, arancione per i residenti nell’area ZTL.

La campagna di rinnovo massiva vera e propria avverrà nel mese di novembre, quando le diverse categorie interessate riceveranno una comunicazione (via e-mail e sms) con l’invito a procedere alla richiesta di rinnovo.

Da quando è stata istituita la ZTL, a luglio 2016, sono stati rilasciati oltre 34mila permessi (comprensivi anche dei permessi temporanei, che sono un numero elevato: basti pensare ai clienti degli hotel o alle esigenze temporanee di carico/scarico merci).

Come già fatto in passato, agli interessati dalle operazioni di rinnovo, sia via web che in presenza, sarà sottoposto un questionario relativo al grado di soddisfazione. Di seguito il collegamento per la compilazione: http://www.comune.cuneo.it/ztl-centro-storico/questionario-sul-grado-di-soddisfazione-dellutenza-in-merito-alla-procedura-di-autorizzazione.html).

Per maggiori informazioni sulla ZTL, sugli aventi diritto, e sulle procedure di rinnovo e/o autorizzazione è possibile consultare la pagina web dedicata all’indirizzo https://www.comune.cuneo.it/ztl-centro-storico.html, oppure contattare l’ufficio competente allo 0171/444.778, o ancora alla mail ztl@comune.cuneo.it.