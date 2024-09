Nuove attrezzature per la Commissione Locale Valanghe delle valli Varaita e Po-Bronda

Giovedì 19 settembre, nei locali dell’Unione Montana Valle Varaita a Frassino, è stata consegnata alla Commissione Locale Valanghe delle valli Varaita e Po-Bronda l’attrezzatura acquistata grazie ad un finanziamento regionale di 12.175 euro a valere sul “Bando per la concessione di contributi per l’anno 2023 alle Unioni Montane per il sostegno delle attività delle commissioni locali valanghe”. La consegna è stata effettuata da Giovanni Fina, commissario dell’Unione Montana Valle Varaita che è l’ente capofila della Commissione, e da Gianni Menzio, presidente della Commissione stessa.

L’attrezzatura acquistata comprende kit di soccorso, composti da artva, pala, sonda, zaino e dispositivo GPS, e radio portatili compatibili con la rete radio regionale Emercom Net utilizzata nelle operazioni tecniche del Settore Regionale di Protezione Civile; è stata inoltre ricevuta in comodato d’uso dalla Regione Piemonte la strumentazione nivologica regionale, per verificare stato e consistenza della neve tramite carotaggi, rilevazioni di temperatura, analisi visive e altre rilevazioni. Grazie ai fondi del bando, è stata infine finanziata la partecipazione di alcuni membri della commissione ad un corso di formazione AINEVA 2B per operatore e assistente del distacco artificiale valanghe.

Con questo bando la Regione Piemonte ha inteso sostenere, attraverso un contributo finanziario a fondo perduto, l’acquisto da parte delle Unioni Montane di dispositivi di comunicazione in situazioni di emergenza, di strumentazione tecnica per rilevamenti nivologici e di dotazione di sicurezza per l’autosoccorso in valanga degli operatori.

La Commissione Locale Valanghe delle valli Varaita e Po-Bronda è stata istituita in forma associata dalle Unioni Montane Valle Varaita e Comuni del Monviso, nel settembre del 2022. Il presidente è Gianni Menzio, già assessore dell’Unione Montana Valle Varaita, ed è composta da sei membri esperti, tre ciascuno per le due Unioni Montane: Marco Curti, Giancarlo Fenoglio e Daniele Fringuello per l’Unione Comuni del Monviso, Duilio Campra, Loris Civalleri e Giorgio Ficetto per l’Unione Valle Varaita. I funzionari referenti sono Paolo Marchetti per l’Unione Montana Valle Varaita e Davide Barra per l’Unione dei Comuni del Monviso.