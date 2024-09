Venerdì 27 settembre alle ore 17.30 presso il Museo Naturalistico di Vezza d’Alba si terrà la presentazione del progetto “Roero Musei – Alleanza dei Musei del Roero”, uno studio di Associazione Valorizzazione Roero sulle potenzialità e l’opportunità di creare una rete museale tra i piccoli musei del Roero.

Il progetto prende le mosse dalla constatazione che il Roero è un territorio particolarmente ricco di storia, biodiversità, cultura e tradizioni e che queste sono state, sovente, rese fruibili tramite l’allestimento di piccoli musei diffusi tra i paesi del territorio. L’elenco dei musei è ricco e stimolante: Museo Naturalistico del Roero di Vezza d’Alba, MuBatt - Museo della Battaglia di Ceresole d’Alba, MIDA – Museo Internazionale delle Donne Artiste di Ceresole d’Alba, Pinacoteca comunale del Roero di Guarene, Museo Etnografico di Monticello d’Alba, Ecomuseo Rocche e Masche di Pocapaglia, Gipsoteca Gioachino Chiesa di Santa Vittoria d’Alba, Ecomuseo delle Rocche del Roero di Montà d’Alba. Un numero molto grande di luoghi museali se rapportato al territorio su cui trovano sede. Tanti musei che, però, spesso non dialogano tra loro e che non sfruttano appieno le loro potenzialità.

Nell’occasione, verrà presentato al pubblico il dossier di analisi e di suggerimenti scaturito dallo studio approfondito di tutti i musei potenzialmente parte della rete, insieme a una serie di potenzialità legate alla loro messa in rete e a sistema: una grande opportunità turistica e culturale per il Roero. Ne discuteranno, dopo il saluto istituzionale del Presidente dell’Associazione Valorizzazione Roero Giacomo Badellino, il curatore del progetto, Filippo Ghisi (Presidente dell’associazione Turismo in Langa) e Roberto Cerrato (Presidente del Centro Studi sul Paesaggio di Langhe Roero e Monferrato).

Il progetto, finanziato da Fondazione CRC, è un primo passo verso la costituzione di un’alleanza tra piccoli musei finalizzata alla valorizzazione dei singoli luoghi museali e del territorio tutto.

INFORMAZIONI

Mail: eventi@turismoinlanga.it

Sito web: https://www.turismoinlanga.it/it/

Telefono: 0173 364030

SMS/WHATSAPP 331 9231050