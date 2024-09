Route del Marguareis: pubblicato il video ufficiale dell’edizione 2024

Settantacinque chilometri per oltre duemila metri di dislivello nel cuore delle alpi franco-italiane. La sesta edizione della ciclo-escursionistica “La Route del Marguareis”, andata in scena lo scorso 31 agosto da Tenda a Chiusa di Pesio, rivive oggi nel breve trailer ufficiale pubblicato sui canali telematici del consorzio Conitours, ideatore e organizzatore della manifestazione in collaborazione con gli accompagnatori cicloturistici della provincia di Cuneo, l’ATL del Cuneese e l’ufficio turistico di Mentone. Uno straordinario viaggio d’alta quota che ha intrecciato i percorsi dell’Alta Via del Sale (tra Casterino e il Colle di Tenda) e della Ciclovia del Duca, dimostrando l’efficacia e l’importanza delle antiche strade bianche.

"Un’edizione particolarmente entusiasmante che ha raccolto l’entusiasmo di tutti i partecipanti» il commento del presidente di Conitours, Beppe Carlevaris, e del direttore, Armando Erbì. "Un progetto che viene da lontano, quello della Route del Marguareis, volto a valorizzare questo angolo recondito di arco alpino sospeso tra Italia e Francia, dallo sguardo proiettato verso il Mar Ligure. Un esempio concreto di collaborazione istituzionale e transfrontaliera che ha visto l’impegno dei Comuni di Limone Piemonte, Tenda, La Brigue, Briga Alta e Chiusa di Pesio, dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime e della Regione Piemonte, in particolare con il prezioso supporto delle squadre forestali e dell'assessore regionale all'Agricoltura e Parchi, Paolo Bongioanni, padrino della legge sulle strade bianche di montagna. Un esempio concreto di turismo sostenibile che oggi rivive nel breve trailer pubblicato sui nostri canali telematici, in attesa dell’edizione 2025 alla quale abbiamo già cominciato a lavorare sempre nell’ottica dell’autenticità, della cultura sportiva e della tutela ambientale e paesaggistica".

Un evento, quello della Route del Marguareis 2024, reso possibile anche grazie al contributo di diversi sponsor locali e non solo, a cui va il sincero ringraziamento da parte di tutti gli organizzatori. Nei dettagli: Acqua Sant’Anna, Gabetti Sport, BotteroSki, Cicli Becchis, Chalet le Marmotte, Green Village, Le Village SPA, Ristorante San Pietro di Limone Piemonte, Albergo Cannon d’Oro, Valle Pesio Trasporti, Bus Company, Cicli Bertolotto, Coc Ner Bistrot, Amico Parco, Enjoy Bisalta, AIB di Peveragno, Garessio e Chiusa di Pesio, Croce Rossa Delegazione di Peveragno, Gira & Tuira, Pro Loco “Turismo in Valle Pesio”, ufficio turistico di Chiusa di Pesio e SlowBike Piemonte.

Il trailer dell’edizione 2024 è disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=UiqyT_3wgGs.

Per eventuali informazioni: Conitours - Consorzio Operatori turistici della provincia di Cuneo; info@cuneoalps.it; 0171.698749.