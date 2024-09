Seconda edizione della "Festa dei Nonni" alla Casa di riposo di Bagnolo Piemonte

Domani, sabato 28 settembre, alla Casa di Riposo “Domenico Bertone" di Bagnolo Piemonte è in programma la seconda edizione della “Festa dei Nonni” organizzata dalla Pro Loco.

Sarà un pomeriggio dedicato agli ospiti della struttura ma non solo, perché vi saranno molte attività per intrattenere grandi e piccini offrendo la possibilità di passare un sereno pomeriggio in famiglia e con gli ospiti della Casa di riposo bagnolese.

La festa prenderà il via alle 14,30 con un'offerta ricca di alternative per tutti i gusti.

Mario Collino, in arte Prezzemolo, animerà il pomeriggio con i suoi giochi di una volta.

Dalle 15 alle 18 si potrà partecipare al torneo di carte a “Scala Quaranta” organizzato dal Centro Seniores.

Sempre alle 15 partirà la biciclettata che prevede un itinerario molto semplice così da permettere la partecipazione ad un pubblico di tutte le età.

Al termine del pomeriggio sarà offerta una merenda a tutti i partecipanti.

Anche quest’anno è stata organizzata la pesca di beneficenza a favore dell’Ipab grazie alla collaborazione di commercianti del territorio che hanno offerto numerosi premi.

In serata è prevista la cena con menù fisso all’interno della Casa di Riposo.

Seguirà nel Centro Seniores una serata danzante con Elena e Piero Ramonda che dalle 20,30 intratterranno il pubblico con il ballo liscio e dalle 22 con balli caraibici.

Parte del ricavato di questo evento verrà devoluto in beneficenza all’Ipab bagnolese.

Info e prenotazioni: 328.6979118 o in mail all’indirizzo: prolocobagnolopte@gmail.com