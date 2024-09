L'associazione culturale Cuneofotografia ospita la fotografa Alessandra Prinzi

Per quanto l'umanità abbia segnato profondamente l'aspetto della Terra, prendendosi imperdonabili libertà, avvicinandosi all'Antartide si comprende che l'essere umano non può vincere sempre, che ci sono territori in cui la natura non ha avversari e dove prevalgono lo sgomento e la meraviglia.

Lo sguardo non coglie limiti, la bellezza che accompagna il viaggio è assoluta e potente, la ricchezza di vita che abita l'acqua, il ghiaccio, le rocce, il cielo è sorprendente.

Le terre e i mari dell'Oceano Australe chiedono una felice umiltà senza compromessi, farne parte anche solo per un breve momento è una immensa fortuna.