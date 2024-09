A Murazzano si presenta il libro "Legami di Terra"

Sarà presentato venerdì 11 ottobre, alle 17 presso l’az. agricola “Il Forletto” in Via G. Marconi 18 a Murazzano, il “Legami di Terra. Tre testimonianze di tradizione contadina e pratiche agricole sostenibili in Alta Langa“, a cura di Sabrina Allegra e Stefano Di Marco, edito da LAReditore.

"Il libro, frutto di anni di lavoro di documentazione, - spiegano gli autori - prende in considerazione tre realtà agricole dell’Alta Langa guidate dalle ultime generazioni, tra cui quella della famiglia Allaria di Murazzano. Queste tre aziende rappresentano esempi di buone pratiche non solo perchè producono eccellenze del territorio, ma anche per la capacità di coniugare tradizione e innovazione all’insegna della sostenibilità ambientale e sociale in un contesto peculiare quale è l’Alta Langa.

Attraverso le interviste, le note di campo e le fotografie queste testimonianze di lavoro e di vita agricoli ci raccontano, inoltre, dell’amore per la terra che le persone protagoniste del libro dedicano giorno dopo giorno nell’ambito della propria attività".