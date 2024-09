I medagliati alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi sul palco di Frabosa Sottana

Nei giorni scorsi sono stati resi noti i nomi degli ospiti del Galà della Castagna d'Oro. La 36a edizione della kermesse in programma per sabato 5 e domenica 6 ottobre si preannuncia da record, con i fari puntati sui grandi atleti dello sport nazionale che hanno tenuto alto il nome dell’Italia ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi. L’edizione 2024 è organizzata dall’Associazione Turistica Mondolé con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, il Comune di Frabosa Sottana, le Fondazioni CRC e CRT e l’ATL del Cuneese e con il patrocinio della Regione Piemonte.

Saranno graditi ospiti sul palco del Gala Palace di Frabosa Sottana:

JULIO VELASCO (commissario tecnico nazionale volley femminile, medaglia d’oro a Parigi 2024),

NADIA BATTOCLETTI (medaglia d'argento atletica 10.000 metri a Parigi 2024),

ALICE D’AMATO (medaglia d’oro individuale ginnastica artistica, specialità trave e medaglia d’argento a squadre a Parigi 2024)

ELISA LONGO BORGHINI (vincitrice Giro d’Italia 2024) e 2 medaglie di bronzo ai recenti Mondiali di Zurigo

FRANCESCO BOCCIARDO, medaglia d’oro nei 200 metri stile libero, nuoto Paralimpiadi Parigi 2024;

FRANCO BRAGAGNA (telecronista sportivo, voce storica dell’atletica leggera e dello sci di fondo).

La consegna della Castagna d’Oro si svolgerà la domenica a partire dalle 14.30, sotto la regia esperta del giornalista Marino Bartoletti, mentre alle 11.00 ci sarà un appuntamento imperdibile con l’intervista di Bartoletti e Franco Bragagna alla storica campionessa di sci di fondo MANUELA DI CENTA.





Per tutta la giornata STREET FOOD LOCAL con un ricco menù a base di piatti tipici della nostra tradizione, molto apprezzati nelle fiere e nelle sagre.

Ravioli Frabosani di Castagne (prodotto De.Co.), budino di panna e castagne, carne cruda con il pane alle castagne a cura dello chef Roberto Ponzo. Gnocchetti di Castagne al raschera, flan di porri con fonduta, torta di nocciole e torta di castagne a cura dello chef Gianluca Sibilla. Polenta classica di farina di mais gialla con sugo di salsiccia e crema di formaggio a cura della Pro Loco di Frabosa Sottana.

Per tutta la domenica ci sarà un ampio padiglione fieristico e intrattenimento musicale della Band DOCTOR BLUES, con esibizione all’aperto. Inoltre saranno presenti in fiera gli istruttori di Slow Bike Piemonte che proporranno dei mini tour in E-bike. Non mancheranno caldarroste a volontà.

Sabato 5 ottobre, serata che inaugura il Galà della Castagna, assolutamente da non perdere lo spettacolo ad ingresso gratuito al Gala Palace alle 21, condotto dal giornalista Marino Bartoletti che con il Duo iDeA porterà sul palco “ZAZZARAZZAZ”….pedalando e cantando nella storia.

Marino Bartoletti, non solo grande giornalista, ma anche scrittore, conduttore ed autore televisivo, profondo esperto di sport e di musica, sul palco intratterrà il pubblico con una buona dose di umorismo e un innato sarcasmo. Il Duo Idea, già noto agli spettatori per la trasmissione Zelig, ha calcato i palcoscenici di tutta Italia portando in giro un genere di cabaret musicale divertente e mai banale, faranno ridere ed emozionare il pubblico.

ZazzarazzaZ - Pedalando e Cantando nella Storia…

“Qualcuno potrebbe chiedersi che cosa c’entrano le biciclette con la musica…”. Così comincia questo viaggio che porterà lo spettatore in giro per l’Italia e la sua storia, proprio attraverso la storia della bicicletta e dei cantautori che hanno dedicato alcune loro canzoni alle "due ruote" e ai corridori. Si va da Paolo Conte con Bartali a Gino Paoli con Coppi, da De Gregori con Girardengo al Quartetto Cetra e agli indimenticabili Walter Chiari, Raimondo Vianello e molti altri. Gli artisti condurranno così lo spettatore in un “Giro d’Italia” virtuale tra passato e presente che percorrerà le tappe, appunto, dei grandi ciclisti e allo stesso tempo i momenti fondamentali che hanno fatto crescere il nostro paese. Racconti e musica intrecciati come in un video clip di passione, allegria e amore per questo sport e questa nostra bella Italia.

Parole, immagini, ricordi, emozioni, canzoni, risate e lacrime che faranno diventare questo spettacolo un momento magico. Al termine della serata, il pubblico uscendo si ritroverà sicuramente a canticchiare “vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone”..

Per aggiornamenti seguite le pagine Facebook e Instagram “Galà della Castagna d'oro”.