Il Parco di Montalupa ha accolto i bambini lettori di Pocapaglia

Hanno partecipato in tanti, domenica 29 settembre al parco Montalupa all’evento “Incontrarsi intorno ad un libro -Storie di Animali” per grandi, piccoli, nonni, zii, organizzato dalla Biblioteca “Edoardo Mosca” di Pocapaglia.

Il parco, recentemente ripulito e ben manutenuto grazie all’opera dei volontari dell’associazione Comuneroero e di altre realtà del territorio, si trova a poca distanza dalla frazione Macellai di Pocapaglia ed è un’oasi di pace e di rispetto per la Natura.

Soddisfatto il presidente di Comuneroero Cesare Cuniberto:

“Il parco è in ottima forma e pronto per incontri come quello organizzato dalla biblioteca di Pocapaglia domenica pomeriggio. Si possono organizzare feste o altri eventi, ci sono 4 tavoli montati, i servizi igienici, l’acqua, il collegamento alla luce elettrica, oltre al comodo parcheggio per abili e disabili. Ringrazio di cuore per i lavori di pulizia e manutenzione dell’area i soci di Comuneroero, le sentinelle di Montaldo Roero, di Laudato Sì di Bra e dei nuovi e dei vecchi amici di Macellai di Pocapaglia, che spero aumentino sempre più, perché il parco è loro, a casa loro”.

Rimane molto importante la cura del parco, fruibile da chiunque e quindi da utilizzare nel rispetto per la pulizia e con educazione.